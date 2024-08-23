Чтобы зарегистрироваться в военкомате, нужно обратиться в ТЦК по месту жительства и пройти медицинское освидетельствование.

Согласно действующему законодательству, каждый украинский юноша, достигший 16 лет, обязан стать на военный учет. Эта процедура обязательна, и ее игнорирование может иметь юридические последствия. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

Эксперт отметил, что регистрация в ТЦК обязательна для всех 16-летних юношей-украинцев. Процедура включает медицинское освидетельствование и регистрацию личных данных призывника.

За игнорирование военного учета предусмотрено административное взыскание в виде штрафа, размер которого зависит от обстоятельств. Ответственность за подростка несут его родители или опекуны.

По словам Франчука, отсутствие регистрации на военный учет не препятствует выезду за границу только несовершеннолетним нарушителям. После достижения 18 лет отсутствие военного учета может быть расценено как уклонение от военной службы, что может привести к серьезным ограничениям на выезд из Украины.

Чтобы зарегистрироваться в военкомате, нужно обратиться в ТЦК по месту жительства и пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности или непригодности к службе.

"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мер", - пояснил Франчук.

Источник: РБК.

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