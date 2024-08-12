Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

В Україні знайшли корупцію у вугільній сфері. Так, СБУ та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України затримали його заступника на хабарі у кругленьку суму, а саме - у пів мільйона доларів. Подробиці повідомили у СБУ та НАБУ.

Служба безпеки України та НАБУ за підтримки Міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, організовану його заступником. Під час комплексних заходів заступника глави Міненерго затримали у Києві при отриманні хабаря у пів мільйона доларів.

Цю суму чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну за безперешкодне передання гірничо-видобувного обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Йдеться про унікальне та дефіцитне обладнання однієї з державних вугільних компаній, розташованої в зоні найактивніших бойових дій на східному фронті – Покровському.

Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики з проханням дозволити евакуацію обладнання з зони бойових дій для використання на шахтах західного регіону. Проте чиновник, відповідальний за збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її переміщення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, керівника енергетичної компанії з Миколаївської області та очільника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього комбінату планувалася евакуація обладнання після того, як організатор оборудки отримав частину хабаря.

Неправомірна вигода передавалася через цих спільників, але це не врятувало зловмисників від затримання.

Служба безпеки України поетапно задокументувала всі етапи передачі хабаря. Внаслідок цього правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" під час отримання частини неправомірної вигоди.

Всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за прийняття або одержання хабаря. Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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