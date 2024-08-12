В настоящее время идет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

В Украине обнаружили коррупцию в угольной сфере. Так, СБУ и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины задержали его заместителя на взятке в кругленькую сумму, а именно – в полмиллиона долларов. Подробности сообщили в СБУ и НАБУ.

Служба безопасности Украины и НАБУ при поддержке Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. В ходе комплексных мероприятий заместителя главы Минэнерго задержали в Киеве при получении взятки в полмиллиона долларов.

Эту сумму чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна за беспрепятственную передачу горнодобывающего оборудования из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в зоне активных боевых действий на восточном фронте – Покровском.

Весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики с просьбой разрешить эвакуацию оборудования из зоны боевых действий для использования на шахтах западного региона. Однако чиновник, ответственный за сохранность горной техники, потребовал деньги за ее перемещение.

В незаконную деятельность он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно по этому комбинату планировалась эвакуация оборудования после того, как организатор сделки получил часть взятки.

Неправомерная выгода передавалась из-за этих подельников, но это не спасло злоумышленников от задержания.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала все этапы передачи взятки. В результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды.

Все четыре задержанных сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за принятие или получение взятки. В настоящее время идет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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