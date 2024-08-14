Зловмисник наразі перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який планував вбивство військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб перевірити здібності агента, ворог спочатку поставив перед ним два «тестових завдання»: підпалити автомобілі українських захисників. Після успішного виконання цих завдань агент отримав нове доручення — встановити відеоспостереження за українським офіцером. Мета ворога полягала в організації замаху на цього офіцера.

СБУ та Нацполіція вчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у його помешканні, коли той готувався до проведення розвідки біля цілі та ще не встиг встановити камеру.

Фігурантом виявився 20-річний киянин. Під час обшуку у нього знайшли легкозаймисту суміш, призначену для підпалу автомобілів, а також мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисник наразі перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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