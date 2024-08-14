Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, планировавшего убийство военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Чтобы проверить способности агента, враг сначала поставил перед ним две «тестовые задачи»: поджечь автомобили украинских защитников. После успешного выполнения этих задач агент получил новое поручение – установить видеонаблюдение за украинским офицером. Цель врага заключалась в организации покушения на этого офицера.

СБУ и Нацполиция вовремя разоблачили враждебные планы и задержали злоумышленника в его помещении, когда тот готовился к разведке возле цели и еще не успел установить камеру.

Фигурантом оказался 20-летний киевлянин. Во время обыска у него нашли легковоспламеняющуюся смесь, предназначенную для поджога автомобилей, а также мобильный телефон с поличным.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий ответственность за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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