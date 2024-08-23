Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку, витратите трохи часу та поверніться до креслярської дошки.

Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні ви можете розкрити таємницю, яку було б розумно зберегти, навіть якщо ви не просили нести таку відповідальність. Бути людиною, якій інші можуть довірити свої найсоковитіші секрети, зрештою піде вам на користь. Ви можете відчути спокусу розповісти про це друзям чи колегам, та інші, не знаючи того, що знаєте ви, можуть навіть попросити вас висловити свою думку щодо ситуації. Поки що мовчите — і ви, і оповідач будете вдячні за це.

Телець

20 квітня-20 травня

Впевненість на вашій стороні, але якщо ви не обережні, ви можете взяти на себе більше, ніж розраховували. Інші, ймовірно, бачитимуть у вас лідера, який може їх підняти, але ви можете нести лише певну кількість людей. Не думайте, що ви маєте бути там для всіх, хто кличе вас зараз, тому що це не ваша робота. Робіть все, що можете підтримати людей, які вам дорогі, і дозвольте собі бути задоволеними тим, що ви можете зробити.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Хаос та порядок у вашому житті зараз не збалансовані. Можливо, важко управляти цими двома елементами, коли ви маєте справу з іншими, тому що вони, швидше за все, є причиною цього дисбалансу. Люди у вашому домі можуть бути тими, хто заважає вам насолоджуватися світом та веселитися, оскільки їхні бажання чи потреби конфліктують із вашими. Зробіть все можливе, щоб не додавати хаосу цього дня, але й не намагайтеся його контролювати. Пливіть за течією.

Рак

21 червня-22 липня

Вийти з логічного мозку та дозволити емоційному інтелекту вести вас може бути складно зараз. Тим не менш, ваше серце - більш надійний навігатор, який можна слідувати прямо зараз. Хтось може підійти до вас, і хоч на перший погляд це може здатися не так, йому потрібна рука допомоги або добре слово, щоб пережити свій день. Замість того щоб бачити в ньому конкурента чи супротивника, спробуйте побачити в ньому ще одну людину, якій потрібна доброта.

Лев

23 липня – 22 серпня

Помірність сьогодні – ключ. Ідея перебрати зі своїми завданнями та яскраво сяяти на робочому місці може бути привабливою… або ви можете захотіти підняти руки та взагалі не намагатися. Коли протилежні кінці спектру тягнуть вас, нагадайте собі, що іноді можна зайняти середину, навіть якщо ви можете відчувати нерішучість. Вам не потрібно постійно виділятися - ви завжди можете взяти на себе ініціативу або зробити крок назад пізніше.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Безрозсудні слова можуть завдати вам неприємностей. Якщо ви говорите все, що спаде вам на думку, це може призвести до того, що інші подумають, що ви агресивніші, ніж ви хотіли б здаватися. Скористайтеся цим моментом, щоб дозволити іншим побачити ваш більш чутливий бік і подумайте про те, що ви збираєтеся сказати, перш ніж ви це скажете. Іноді те, як ми формулюємо речі, так само чи навіть важливіше, ніж саме повідомлення, тому що люди можуть закритися і припинити вас слухати, якщо відчують себе скривдженими.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Необхідний відпочинок міг вислизнути від вас у ці вихідні. Сьогодні хороший день, щоб виявити до себе трохи додаткового кохання, поки ви відновлюєте сили. Навіть якщо у вас, ймовірно, є ще обов'язки, які потрібно виконати, обов'язково залиште собі час після їх виконання, щоб розслабитися. Побалуйте себе! Можливо, подивіться фільм, який вам подобається, або повечеряйте у затишній обстановці з другом. Ви відчуєте себе краще, якщо зможете розпочати тиждень правильно.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Хтось новий може зненацька увійти у ваше життя. Ця людина може здатися трохи неохайною або агресивною, але це може бути просто її день, і було б гарною ідеєю не судити його за першим враженням. Даючи йому кредит довіри, ви можете з часом завести цінну дружбу або принаймні корисні робочі відносини. У кожного може бути поганий день іноді - не дозволяйте його важкому моменту визначати всі ваші відносини.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Невдачі можуть відбуватися частіше, ніж зазвичай, особливо якщо ви неуважні. Легко відволіктися протягом дня, і такі помилки, як забути перевірити свій щоденник або не подивитися, куди ви йдете, можуть статися, поки ви відволікаєтесь. Інші люди поряд з вами також навряд чи будуть зосереджені, тому ви можете стежити не лише за собою. Бути напоготові і уникати нерозсудливості допоможе вам досягти успіху і уникнути будь-яких пасток, які можуть бути там.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Покладатися на людей, які вас люблять, це не слабкість. Ваш проект може не працювати так, як ви хотіли, або просто не так швидко, як вам хотілося б, і тепер ви не хочете простягати руку і просити про допомогу. Хоча вони можуть не показувати цього відразу, швидше за все є люди, які готові вам допомогти і раді провести з вами час. Іноді немає нічого ганебного в тому, щоб потребувати допомоги.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Нормально провести деякий час на самоті, просто тому, що вам так хочеться. Можливо, ви не захочете бути частиною великого натовпу, навіть якщо у вас немає особливої ​​причини уникати спілкування з людьми. Іноді нам усім потрібно трохи піклуватися про себе, і якщо вам це потрібно сьогодні, то ви повинні отримати це сьогодні! Дайте своїм друзям знати, що ви зустрінетеся з ними пізніше, і тоді у вас буде небагато часу для вашого "я".

Риби

19 лютого-20 березня

Зв'язок з особливим компаньйоном може зміцнюватися в міру того, як ви стаєте ближче. Однак будьте обережними, щоб залишатися щирими у своїх розмовах. Спроба надмірно компенсувати здається різниці багатослівністю просто вириє вам ще глибшу яму. Якщо ви діятимете нещиро, ви можете зрештою потоваришувати з тим, хто вам не підходить. Просто будьте собою! Правильній людині сподобається і вона насолоджуватиметься вашою компанією за те, ким ви є насправді, а не за того, ким ви вдаєте.

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