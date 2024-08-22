Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака, сегодня позвольте событиям развиваться естественным образом, не планируя заранее, как вы хотите.

Овен

21 марта – 19 апреля

Кто-то может подталкивать вас поставить подпись на пунктирной линии. Они настаивают, что сейчас — единственный момент, и что вы упустите его, если не скажете «да» сразу же. Однако голос вашей интуиции может подсказывать вам, что это не та возможность, которую они представляют. Вы, скорее всего, правы — все, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, таковым является. Прислушивайтесь к своей интуиции и не позволяйте никому заставлять вас делать то, что кажется неправильным.

Телец

20 апреля-20 мая

Ощущение, что вы упустили свой шанс, может сегодня вас сломить. Возможно, вы переживаете, что ваши лучшие времена уже позади или что вы не достигли всего, чего, как вы думали, вы достигнете к настоящему моменту. Вместо того чтобы позволять этим страхам тормозить вас, помните, что у вас еще так много жизни впереди. То, что все не совсем вписывается в ваш ментальный график, не означает, что вам нужно паниковать. Независимо от вашего возраста, верьте, что лучшее еще впереди!

Близнецы

21 мая – 20 июня

Духовные связи с вашим прошлым могут дать о себе знать. Просмотр старых семейных альбомов или прослушивание историй о членах семьи, которые ушли из жизни, даже тех, которых вы никогда не знали, может помочь вам узнать больше о себе. И то, чем вы и ваши предки похожи, и то, чем вы отличаетесь, дает возможность направлять вас в формировании собственного будущего. Если у вас есть возможность сегодня, попросите кого-нибудь из вашей семьи рассказать вам о людях, от которых вы произошли.

Рак

21 июня-22 июля

Мечты могут взять верх и затмить ваши видения будущего. Это может подтолкнуть вас к дружбе или отношениям с кем-то, для кого вы придумали историю или личность — не зная, кто они на самом деле внутри. Это, скорее всего, поставит вас обоих в невыгодное положение, потому что в итоге у вас будут совершенно разные идеи для совместного времяпрепровождения.

Лев

23 июля – 22 августа

Желание сбежать от своих обязанностей может возникнуть в любой момент. Вы можете бояться возвращаться на работу, вместо этого желая в последнюю минуту назначить собеседование на другую работу, или вы можете обнаружить, что тусуетесь всю ночь напролет, пытаясь избежать последствий завтрашнего дня. Старайтесь принимать ответственные решения, а не бежать в горы, потому что как бы вы ни чувствовали себя сейчас, вам, вероятно, все равно придется быть там завтра. Сделайте это ради будущего себя!

Дева

23 августа – 22 сентября

Сдержанность может помочь вам выиграть битву. Сейчас вы можете быть более вспыльчивы, чем обычно, и ваша быстрая ярость может привести к тому, что вы начнете срываться на людях в вашей жизни за то, что они вас раздражают. Вместо того чтобы позволять словам и действиям других подталкивать вас к тому, о чем вы потом пожалеете, не забывайте дышать. Отстранитесь от того, что вас раздражает, и будьте терпеливы. Если вы можете сохранять хладнокровие, то вы уже решили большинство своих проблем.

Весы

23 сентября – 22 октября

Ваша интуиция может повести вас в другом направлении, чем вы ожидали. План, который вы изначально составили, может потребовать некоторой корректировки сейчас, чтобы все шло гладко. Кому-то также может понадобиться ваша помощь, что еще больше отбросит вас от курса, но вы будете знать, как с этим справиться на ходу. Не придерживайтесь слишком жестко того, что вы думали делать сегодня — вам это не нужно! Доверяйте своей интуиции, даже если это означает, что вы отклонитесь от своей рутины.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете встретить кого-то, кого вы уже знаете, но как нового человека, которым он стал. Это может быть кто-то, кого вы просто давно не видели, или человек, которого вы видите каждый день, может раскрыть ту сторону себя, которую он никогда не показывал вам раньше. Будьте открыты для принятия нового аспекта его личности, который он вам показывает, потому что, отвергая его в пользу его прошлого «я» или человека, которым вы его считали, вы, скорее всего, причините ему боль. Помните, вы тоже сложный человек!

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня окружающие вас люди могут испытывать дикие эмоции! Вряд ли вы будете тем, кто сойдет с рельсов. Благодаря вашему уравновешенному характеру другие могут попросить вас стать их скалой или плечом, на котором можно поплакать. Тем не менее, нормально плакать вместе с ними, если вы чувствуете себя тронутым или даже если вы просто хотите проявить к ним немного солидарности. В конце концов, спокойствие не означает, что у вас вообще нет чувств.

Козерог

22 декабря – 19 января

Многое можно сказать о том, чтобы быть хорошим слушателем. Возможно, среди вас есть человек, которому сейчас действительно нужно с кем-то поговорить. Вы можете отмахнуться от него, но более гуманным будет позволить ему высказаться. Вам может быть есть куда пойти, но вы никогда не знаете, кому действительно нужно одобрение. Они также могут попросить вашего совета. Даже если они его не примут, простое выслушивание, скорее всего, будет иметь значение.

Водолей

20 января – 18 февраля

Ваши эмоции сегодня могут зашкаливать, так что держитесь и не перегибайте палку! Позволить чувствам бежать вместе с вами — не лучший вариант действий — лучше сделать глубокий вдох и отстраниться от любых стрессоров. Даже если кажется, что все идет не так, скорее всего, все не так плохо, как вы думаете. Поиск вещей, за которые вы благодарны, может помочь заглушить эмоциональный шум.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Слишком ранний разговор о ваших проектах может создать проблемы. Как бы вы ни были рады, что ваши последние работы будут реализованы, проговаривание любого из этих планов может сглазить их! Кроме того, кто-то другой может не захотеть увидеть ваш успех — скрытые усилия с его стороны могут сделать вашу окончательную презентацию тусклой. Не стоит рассказывать миру, сколько у вас цыплят, прежде чем они вылупятся. Держите все эти хорошие новости при себе, пока они не закончатся.

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