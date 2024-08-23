Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака, потратьте немного времени и вернитесь к чертежной доске.

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете узнать секрет, который было бы разумно сохранить, даже если вы не просили нести такую ​​ответственность. Быть человеком, которому другие могут доверить свои самые сочные секреты, в конечном итоге пойдет вам на пользу. Вы можете почувствовать искушение рассказать об этом друзьям или коллегам, и другие, не зная того, что знаете вы, могут даже попросить вас высказать свое мнение по ситуации. Пока молчите — и вы, и рассказчик будете благодарны за это.

Телец

20 апреля-20 мая

Уверенность на вашей стороне, но если вы не будете осторожны, вы можете взять на себя больше, чем рассчитывали. Другие, вероятно, будут видеть в вас лидера, который может их поднять, но вы можете нести только определенное количество людей. Не думайте, что вы должны быть там для всех, кто зовет вас сейчас, потому что это не ваша работа. Делайте все, что можете, чтобы поддержать людей, которые вам дороги, и позвольте себе быть довольными тем, что вы можете сделать.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Хаос и порядок в вашей жизни сейчас не сбалансированы. Может быть трудно управлять этими двумя элементами, когда вы имеете дело с другими, потому что они, скорее всего, являются причиной этого дисбаланса. Люди в вашем доме могут быть теми, кто мешает вам наслаждаться миром и веселиться, поскольку их желания или потребности конфликтуют с вашими. Сделайте все возможное, чтобы не добавлять хаоса в этот день, но и не пытайтесь его контролировать. Плывите по течению.

Рак

21 июня-22 июля

Выйти из логического мозга и позволить эмоциональному интеллекту вести вас может быть сложно в данный момент. Тем не менее, ваше сердце — более надежный навигатор, которому можно следовать прямо сейчас. Кто-то может подойти к вам, и хотя на первый взгляд это может показаться не так, ему нужна рука помощи или доброе слово, чтобы пережить свой день. Вместо того чтобы видеть в нем конкурента или противника, попробуйте увидеть в нем еще одного человека, которому нужна доброта.

Лев

23 июля – 22 августа

Умеренность сегодня — ключ. Идея переборщить со своими задачами и ярко сиять на рабочем месте может быть заманчивой… или вы можете захотеть поднять руки и вообще не пытаться. Когда противоположные концы спектра тянут вас, напомните себе, что иногда можно занять середину, даже если вы можете чувствовать нерешительность. Вам не нужно постоянно выделяться — вы всегда можете взять на себя инициативу или сделать шаг назад позже.

Дева

23 августа – 22 сентября

Безрассудные слова могут доставить вам неприятности. Если вы будете говорить все, что взбредет вам в голову, это может привести к тому, что другие подумают, что вы более агрессивны, чем вы хотели бы казаться. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы позволить другим увидеть вашу более чувствительную сторону и подумайте о том, что вы собираетесь сказать, прежде чем вы это скажете. Иногда то, как мы формулируем вещи, так же или даже важнее, чем само сообщение, потому что люди могут закрыться и перестать вас слушать, если почувствуют себя обиженными.

Весы

23 сентября – 22 октября

Необходимый отдых мог ускользнуть от вас в эти выходные. Сегодня хороший день, чтобы проявить к себе немного дополнительной любви, пока вы восстанавливаете силы. Даже если у вас, вероятно, еще есть обязанности, которые нужно выполнить, обязательно оставьте себе время после их выполнения, чтобы расслабиться. Побалуйте себя! Может быть, посмотрите фильм, который вам нравится, или поужинайте в уютной обстановке с другом. Вы почувствуете себя лучше, если сможете начать неделю правильно.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Кто-то новый может неожиданно войти в вашу жизнь. Этот человек может показаться немного неопрятным или агрессивным, но это может быть просто его день, и было бы хорошей идеей не судить его по первому впечатлению. Давая ему кредит доверия, вы можете со временем завести ценную дружбу или, по крайней мере, полезные рабочие отношения. У каждого может быть плохой день время от времени — не позволяйте его трудному моменту определять все ваши отношения.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Неудачи могут происходить чаще, чем обычно, особенно если вы невнимательны. Легко отвлечься в течение дня, и такие ошибки, как забыть проверить свой ежедневник или не посмотреть, куда вы идете, могут произойти, пока вы отвлекаетесь. Другие люди рядом с вами также вряд ли будут сосредоточены, поэтому вы можете следить не только за собой. Быть начеку и избегать безрассудства поможет вам добиться успеха и избежать любых ловушек, которые могут быть там.

Козерог

22 декабря – 19 января

Полагаться на людей, которые вас любят, — это не слабость. Ваш проект может не работать так, как вы хотели, или просто не так быстро, как вам бы хотелось, и теперь вы не хотите протягивать руку и просить о помощи. Хотя они могут не показывать этого сразу, скорее всего, есть люди, которые готовы вам помочь и рады провести с вами время. Иногда нет ничего постыдного в том, чтобы нуждаться в помощи.

Водолей

20 января – 18 февраля

Нормально провести некоторое время в одиночестве, просто потому что вам так хочется. Возможно, вы не захотите быть частью большой толпы, даже если у вас нет особой причины избегать общения с людьми. Иногда нам всем нужно немного заботы о себе, и если вам это нужно сегодня, то вы должны получить это сегодня! Дайте своим друзьям знать, что вы встретитесь с ними позже, и тогда у вас будет немного времени для вашего «я».

Рыбы

19 февраля-20 марта

Связь с особенным компаньоном может укрепляться по мере того, как вы двое становитесь ближе. Однако будьте осторожны, чтобы оставаться искренними в своих разговорах. Попытка чрезмерно компенсировать кажущиеся различия многословием просто выроет вам еще более глубокую яму. Если вы будете действовать неискренне, вы можете в конечном итоге подружиться с тем, кто вам не подходит. Просто будьте собой! Правильному человеку понравится и он будет наслаждаться вашей компанией за то, кем вы являетесь на самом деле, а не за того, кем вы притворяетесь.

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