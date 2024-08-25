Пропонуємо вам спробувати приготувати вареники з картоплею у новому варіанті. Змінивши техніку ліпки і вдосконаливши рецепт начинки, ви отримаєте незабутній смаковий досвід.

Артем Кабулахін, переможець МастерШеф-Професіонали 4, зазначає, що цей рецепт об'єднує кулінарні традиції різних країн. Тісто готується в стилі китайських гьодза, форма ліпки нагадує італійські пельмені, а смаки залишаються справжньо українськими.

Рецепт вареників з картоплею та кремом зі смаженої цибулі

Інгредієнти:

Тісто:

Начинка:

Крем зі смаженої цибулі:

Приготування:

Приготуйте тісто для вареників з картоплею: Змішайте воду, молоко, сіль і цукор, доведіть до кипіння. Влийте суміш у борошно і замісіть тісто. Залиште його відпочити під харчовою плівкою на 30−40 хвилин.

Приготуйте начинку для вареників з картоплею: Відріжте верхівки головок часнику, покладіть їх у фольгу, полийте олією і загорніть. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці близько 30−40 хвилин. Видавіть м’якоть часнику після випікання.

Приготуйте картоплю для вареників: Помийте картоплю і запечіть до м’якості при 180°C. Очистіть від шкірки та перетріть через сито.

Зробіть начинку для вареників з картоплею: Змішайте перетерту картоплю з печеним часником, додайте сіль. За бажанням можна додати тертий пармезан (20−30 г).

Ліплення вареників з картоплею: Розкачайте тісто тонким шаром, розкладіть начинку. Накрийте ще одним шаром тіста і виріжте вареники за допомогою прес-форми або традиційним способом.

Приготуйте крем для вареників з картоплею: Обсмажте цибулю і часник в олії до золотистого кольору. Додайте вершки і молоко, доведіть до кипіння. Додайте пармезан, сіль і перемішайте до однорідності (за бажанням крем можна процідити).