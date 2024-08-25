Пропонуємо вам спробувати приготувати вареники з картоплею у новому варіанті. Змінивши техніку ліпки і вдосконаливши рецепт начинки, ви отримаєте незабутній смаковий досвід.
Артем Кабулахін, переможець МастерШеф-Професіонали 4, зазначає, що цей рецепт об'єднує кулінарні традиції різних країн. Тісто готується в стилі китайських гьодза, форма ліпки нагадує італійські пельмені, а смаки залишаються справжньо українськими.
Рецепт вареників з картоплею та кремом зі смаженої цибулі
Інгредієнти:
Тісто:
- Борошно – 400 г
- Вода – 100 г
- Молоко – 100 г
- Сіль – 4 г
- Цукор – 5 г
Начинка:
- Часник – 60 г (2 головки)
- Картопля – 500 г
Крем зі смаженої цибулі:
- Цибуля ріпчаста – 100 г (очищена і нарізана тонкою соломкою)
- Часник – 10 г (очищений і дрібно нарізаний)
- Вершки 30% – 350 г
- Молоко – 50 г
- Пармезан – 20 г (дрібно натертий)
- Сіль
Приготування:
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Приготуйте тісто для вареників з картоплею: Змішайте воду, молоко, сіль і цукор, доведіть до кипіння. Влийте суміш у борошно і замісіть тісто. Залиште його відпочити під харчовою плівкою на 30−40 хвилин.
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Приготуйте начинку для вареників з картоплею: Відріжте верхівки головок часнику, покладіть їх у фольгу, полийте олією і загорніть. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці близько 30−40 хвилин. Видавіть м’якоть часнику після випікання.
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Приготуйте картоплю для вареників: Помийте картоплю і запечіть до м’якості при 180°C. Очистіть від шкірки та перетріть через сито.
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Зробіть начинку для вареників з картоплею: Змішайте перетерту картоплю з печеним часником, додайте сіль. За бажанням можна додати тертий пармезан (20−30 г).
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Ліплення вареників з картоплею: Розкачайте тісто тонким шаром, розкладіть начинку. Накрийте ще одним шаром тіста і виріжте вареники за допомогою прес-форми або традиційним способом.
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Приготуйте крем для вареників з картоплею: Обсмажте цибулю і часник в олії до золотистого кольору. Додайте вершки і молоко, доведіть до кипіння. Додайте пармезан, сіль і перемішайте до однорідності (за бажанням крем можна процідити).
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Зваріть вареники з картоплею: Відваріть вареники і перемішайте їх з кремом у сковорідці. Подавайте на тарілці, поливши нерафінованою соняшниковою олією.
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