Предлагаем вам попробовать приготовить вареники с картошкой в ​​новом варианте. Сменив технику лепки и усовершенствовав рецепт начинки, вы получите незабываемый вкусовой опыт.

Артем Кабулахин, победитель МастерШеф-Профессионалы 4, отмечает, что этот рецепт объединяет кулинарные традиции разных стран. Тесто готовится в стиле китайских гьодза, форма лепки напоминает итальянские пельмени, а вкусы остаются подлинно украинскими.

Рецепт вареников с картофелем и кремом из жареного лука.

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 400 г
  • Вода – 100 г
  • Молоко – 100 г
  • Соль – 4 г
  • Сахар – 5 г

Начинка:

  • Чеснок – 60 г (2 головки)
  • Картофель – 500 г

Крем из жареного лука:

  • Лук репчатый – 100 г (очищенный и нарезанный тонкой соломкой)
  • Чеснок – 10 г (очищенный и мелко нарезанный)
  • Сливки 30% – 350 г
  • Молоко – 50 г
  • Пармезан – 20 г (мелко натертый)
  • Соль

вареники

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто для вареников с картофелем: Смешайте воду, молоко, соль и сахар, доведите до кипения. Влейте смесь в муку и замесите тесто. Оставьте отдохнуть под пищевой пленкой на 30-40 минут.

  2. Приготовьте начинку для вареников с картофелем: Отрежьте верхушки головок чеснока, положите их в фольгу, полейте растительным маслом и заверните. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут. Выдавите мякоть чеснока после выпечки.

  3. Приготовьте картофель для вареников: Помойте картофель и запеките до 180°C. Очистите от кожуры и протрите через сито.

  4. Сделайте начинку для вареников с картофелем: Смешайте перетертый картофель с печеным чесноком, добавьте соль. По желанию можно добавить тертый пармезан (20-30 г).

  5. Лепка вареников с картофелем: Раскатайте тесто тонким слоем, разложите начинку. Накройте еще одним слоем теста и вырежьте вареники с помощью пресс-формы или традиционным способом.

  6. Приготовьте крем для вареников с картофелем: Обжарьте лук и чеснок в подсолнечном масле до золотистого цвета. Добавьте сливки и молоко, доведите до кипения. Добавьте пармезан, соль и перемешайте до однородности (по желанию можно процедить крем).

  7. Сварите вареники с картофелем: Отварите вареники и перемешайте их с кремом в сковороде. Подавайте на тарелке, полив нерафинированным подсолнечным маслом.

вареники

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