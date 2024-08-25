Предлагаем вам попробовать приготовить вареники с картошкой в ​​новом варианте. Сменив технику лепки и усовершенствовав рецепт начинки, вы получите незабываемый вкусовой опыт.

Артем Кабулахин, победитель МастерШеф-Профессионалы 4, отмечает, что этот рецепт объединяет кулинарные традиции разных стран. Тесто готовится в стиле китайских гьодза, форма лепки напоминает итальянские пельмени, а вкусы остаются подлинно украинскими.

Рецепт вареников с картофелем и кремом из жареного лука.

Ингредиенты:

Тесто:

Начинка:

Крем из жареного лука:

Приготовление:

Приготовьте тесто для вареников с картофелем: Смешайте воду, молоко, соль и сахар, доведите до кипения. Влейте смесь в муку и замесите тесто. Оставьте отдохнуть под пищевой пленкой на 30-40 минут.

Приготовьте начинку для вареников с картофелем: Отрежьте верхушки головок чеснока, положите их в фольгу, полейте растительным маслом и заверните. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут. Выдавите мякоть чеснока после выпечки.

Приготовьте картофель для вареников: Помойте картофель и запеките до 180°C. Очистите от кожуры и протрите через сито.

Сделайте начинку для вареников с картофелем: Смешайте перетертый картофель с печеным чесноком, добавьте соль. По желанию можно добавить тертый пармезан (20-30 г).

Лепка вареников с картофелем: Раскатайте тесто тонким слоем, разложите начинку. Накройте еще одним слоем теста и вырежьте вареники с помощью пресс-формы или традиционным способом.

Приготовьте крем для вареников с картофелем: Обжарьте лук и чеснок в подсолнечном масле до золотистого цвета. Добавьте сливки и молоко, доведите до кипения. Добавьте пармезан, соль и перемешайте до однородности (по желанию можно процедить крем).