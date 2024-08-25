Предлагаем вам попробовать приготовить вареники с картошкой в новом варианте. Сменив технику лепки и усовершенствовав рецепт начинки, вы получите незабываемый вкусовой опыт.
Артем Кабулахин, победитель МастерШеф-Профессионалы 4, отмечает, что этот рецепт объединяет кулинарные традиции разных стран. Тесто готовится в стиле китайских гьодза, форма лепки напоминает итальянские пельмени, а вкусы остаются подлинно украинскими.
Рецепт вареников с картофелем и кремом из жареного лука.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука – 400 г
- Вода – 100 г
- Молоко – 100 г
- Соль – 4 г
- Сахар – 5 г
Начинка:
- Чеснок – 60 г (2 головки)
- Картофель – 500 г
Крем из жареного лука:
- Лук репчатый – 100 г (очищенный и нарезанный тонкой соломкой)
- Чеснок – 10 г (очищенный и мелко нарезанный)
- Сливки 30% – 350 г
- Молоко – 50 г
- Пармезан – 20 г (мелко натертый)
- Соль
Приготовление:
-
Приготовьте тесто для вареников с картофелем: Смешайте воду, молоко, соль и сахар, доведите до кипения. Влейте смесь в муку и замесите тесто. Оставьте отдохнуть под пищевой пленкой на 30-40 минут.
-
Приготовьте начинку для вареников с картофелем: Отрежьте верхушки головок чеснока, положите их в фольгу, полейте растительным маслом и заверните. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут. Выдавите мякоть чеснока после выпечки.
-
Приготовьте картофель для вареников: Помойте картофель и запеките до 180°C. Очистите от кожуры и протрите через сито.
-
Сделайте начинку для вареников с картофелем: Смешайте перетертый картофель с печеным чесноком, добавьте соль. По желанию можно добавить тертый пармезан (20-30 г).
-
Лепка вареников с картофелем: Раскатайте тесто тонким слоем, разложите начинку. Накройте еще одним слоем теста и вырежьте вареники с помощью пресс-формы или традиционным способом.
-
Приготовьте крем для вареников с картофелем: Обжарьте лук и чеснок в подсолнечном масле до золотистого цвета. Добавьте сливки и молоко, доведите до кипения. Добавьте пармезан, соль и перемешайте до однородности (по желанию можно процедить крем).
-
Сварите вареники с картофелем: Отварите вареники и перемешайте их с кремом в сковороде. Подавайте на тарелке, полив нерафинированным подсолнечным маслом.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история