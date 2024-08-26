Гороскоп на 26 серпня, цей день нагадає нам, що позитив та емоційна сила можуть привести нас практично куди завгодно.

Овен

21 березня – 19 квітня

Страх прогавити щось може зафарбуватися, якщо ви проведете день, спостерігаючи за тим, що роблять інші. Ви можете виявити, що зосереджені на тому, над чим працюють люди у вашому житті, або ви можете спробувати з'ясувати, як вони сприймають ваші власні дії. Нагадайте собі, що ніхто не може сказати, що насправді відбувається в голові інша людина. Ніколи не знаєш – вони можуть бажати бути вами! Замість того, щоб турбуватися весь день, робіть те, що змушує вас почуватися щасливими чи задоволеними.

Телець

20 квітня-20 травня

Нині у ваших венах тече креативність. Ви можете відчувати себе більш здатним вирішувати проблеми і знаходити правильні відповіді як на власні запитання, так і на інші. Єдине, що може стати у вас на шляху зараз, це ваш власний страх облажатися. Тим не менш, поки ви дивитеся на свої ідеї просто так: на ідеї, які не обов'язково повинні бути ідеальними з першої спроби, ви можете виявитися переможцем наприкінці дня.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Хтось інший може проектувати на вас свої почуття. Немає нічого поганого в тому, щоб бути співпереживаючим, але незалежно від того, наскільки ваші емоції пов'язані з емоціями іншої людини, вам доводиться жити з наслідками своїх дій, а не ним. Налаштуйтеся на власні почуття і запитайте себе, як би ви впоралися з ситуацією, якби ця людина не впливала на вас. Зробіть усе можливе, щоб розпізнати те, що виходить із вашого власного серця, а не те, що вдавлюється у ваше серце іншим.

Рак

21 червня-22 липня

Нормально плакати, якщо ви відчуваєте, що сльози підступають. Можливо, останнім часом ви частіше стримуєтеся, намагаючись бути сильними заради оточуючих чи заради себе. Цей надлишок емоцій може бути викликаний чимось сумним чи радісним. Що б це не було, ви ніколи не знаєте, коли щось торкнеться ваших серцевих струн, змусивши сльози бризнути з очей. У цьому немає нічого ганебного! Ви навіть можете надихнути когось іншого, щоб розкритися емоційно по-своєму.

Лев

23 липня – 22 серпня

Ви можете відчувати себе збентеженим через свої страхи або минулого в даний момент, але це не те, де ви повинні бути. Дозвольте тим, хто вас любить підтримати вас. Спогади про добрі часи, слухання того, що роблять старі друзі, та побудова планів на майбутнє можуть допомогти вам підняти настрій. У когось може бути навіть подарунок, який він давно збирався вам зробити – запропонуйте йому можливість, і він, можливо, це зробить сьогодні!

Діва

23 серпня – 22 вересня

Зараз вам доступний внутрішній інтелект, що робить це добрим часом, щоб довіритись своїй інтуїції. Не витрачайте надто багато часу на занепокоєння про те, в якому напрямку рухатись. Натомість зосередьтеся на своїх інстинктах і дозвольте їм вести вас туди, куди вам потрібно. Хтось може спробувати переконати вас, що ви не робите те, що правильне для себе, але не дозволяйте їм зупинити вас. Коли ваше серце подає вам сигнал, налаштуйтеся та слухайте! Це може бути набагато вдаліше, ніж дотримуватися будь-якої зумовленої карти.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Повільно та вірно виграє гонку. Сьогоднішня енергія може змусити вас прагнути вперед, але якщо ви надто рветесь вперед, ви можете спіткнутися і опинитися наприкінці. Стримування своїх імпульсів і впевненість у тому, що ви робите все крок за кроком, позбавить вас необхідності повертатися і переробляти те, що ви спочатку поспішали. У вас буде набагато більше енергії, коли ви дістанетеся до фінішу!

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Настав час пробачити себе в минулому та зміцнити себе у теперішньому. Зараз ви можете лаяти себе за проблему з минулого, тоді як та сама помилка, швидше за все, не буде знайдена у спогадах інших. Навіть якщо є ще хтось, хто пам'ятає, не варто дозволяти цьому спогаду пожирати дорогоцінний час, який у вас є зараз. Практикуйте прощення себе і обіцяйте, що наступного разу ви впораєтеся краще, і ви будете краще підготовлені до свого майбутнього.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви можете досягти вражаючих успіхів у своїй кар'єрі. Немає сенсу переслідувати когось ще; Будь-яка спроба проявити агресію може мати зворотний ефект. Проте наполеглива позиція щодо власних ідей може бути чудовою справою. Ви навіть можете опинитися у конкуренції з кимось іншим! На щастя, це має бути позитивний вид конкуренції, що призводить до покращень для всіх. Маючи вагомі причини за своїми аргументами, ви, ймовірно, будете у вигіднішому становищі завтра, ніж учора.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Новий друг, який у підсумку стане для вас сім'єю, може увійти у ваше життя будь-якої миті. Будьте відкриті для нових людей, особливо тих, хто вже допомагав вам підтримувати вас у невеликих справах. Можливо, ви зустрічали їх раніше, але забули про них і тепер вони повернулися до вас. Погляд на цю людину свіжим поглядом може нагадати вам про її потенціал. Ви ніколи не перестанете заводити друзів у цьому житті, якщо самі цього не захочете, тому будьте готові розширити своє коло.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Сьогодні може здатися, що ви старієте у зворотному напрямку. Щось із вашого минулого, що змушує вас почуватися молодшим, може повернутися, допомагаючи висвітлити ту область вашого життя, яка останнім часом була трохи нудною. Навіть якщо вам зазвичай доводиться бути відповідальним і зрілим дорослим у своєму житті, нормально дозволити собі трохи побалакати і насолодитися свободою, яку цей вибух з минулого просить вас побалувати. Іноді свіжий погляд це все, що вам потрібно!

Риби

19 лютого-20 березня

Нехай чужий успіх надихне вас. Можливо, ви в чомусь відстали і тепер ви не впевнені, як рухатися вперед. Сьогодні ви можете звернутися до когось, хто вас надихає, чи то знаменитість, чи хтось, кого ви знаєте в реальному житті, і дізнатися, що вони робили за часів невизначеності. Бачачи, як вони почувалися, коли були в темному місці, і порівнюючи це з тим, де вони зараз, ви можете надихнутися, щоб прокласти свій власний шлях крізь туман.

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