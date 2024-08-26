Гороскоп на 26 августа, этот день напомнит нам, что позитив и эмоциональная сила могут привести нас практически куда угодно.

Овен

21 марта – 19 апреля

Страх упустить что-то может закрасться, если вы проведете день, наблюдая за тем, что делают другие. Вы можете обнаружить, что сосредоточены на том, над чем работают люди в вашей жизни, или вы можете попытаться выяснить, как они воспринимают ваши собственные действия. Напомните себе, что никто не может сказать, что на самом деле происходит в голове у другого человека. Никогда не знаешь — они могут желать быть вами! Вместо того, чтобы беспокоиться весь день, делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми или удовлетворенными.

Телец

20 апреля-20 мая

В настоящее время в ваших венах течет креативность. Вы можете чувствовать себя более способным решать проблемы и находить правильные ответы как на свои собственные вопросы, так и на вопросы других. Единственное, что может встать у вас на пути сейчас, — это ваш собственный страх облажаться. Тем не менее, пока вы смотрите на свои идеи просто так: на идеи, которые не обязательно должны быть идеальными с первой попытки, вы можете оказаться победителем в конце дня.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Кто-то другой может проецировать на вас свои чувства. Нет ничего плохого в том, чтобы быть сопереживающим, но независимо от того, насколько ваши эмоции связаны с эмоциями другого человека, именно вам приходится жить с последствиями своих действий, а не им. Настройтесь на свои собственные чувства и спросите себя, как бы вы справились с ситуацией, если бы этот человек не влиял на вас. Сделайте все возможное, чтобы распознать то, что исходит из вашего собственного сердца, а не то, что вдавливается в ваше сердце другим.

Рак

21 июня-22 июля

Нормально плакать, если вы чувствуете, что слезы подступают. Возможно, в последнее время вы чаще сдерживаетесь, пытаясь быть сильными ради окружающих или ради себя. Этот переизбыток эмоций может быть вызван чем-то грустным или радостным. Что бы это ни было, вы никогда не знаете, когда что-то затронет ваши сердечные струны, заставив слезы брызнуть из глаз. В этом нет ничего постыдного! Вы даже можете вдохновить кого-то другого раскрыться эмоционально по-своему.

Лев

23 июля – 22 августа

Вы можете чувствовать себя обескураженным из-за своих страхов или прошлого в данный момент, но это не то, где вы должны быть. Позвольте тем, кто вас любит, поддержать вас. Воспоминания о хороших временах, слушание того, что делают старые друзья, и построение планов на будущее могут помочь поднять вам настроение. У кого-то может быть даже подарок, который он давно собирался вам сделать — предложите ему возможность, и он, возможно, сделает это сегодня!

Дева

23 августа – 22 сентября

Сейчас вам доступен внутренний интеллект, что делает это хорошим временем, чтобы довериться своей интуиции. Не тратьте слишком много времени на беспокойство о том, в каком направлении двигаться. Вместо этого сосредоточьтесь на своих инстинктах и ​​позвольте им вести вас туда, куда вам нужно. Кто-то может попытаться убедить вас, что вы не делаете то, что правильно для себя, но не позволяйте им остановить вас. Когда ваше сердце подает вам сигнал, настройтесь и слушайте! Это может быть гораздо удачнее, чем следовать любой предопределенной карте.

Весы

23 сентября – 22 октября

Медленно и верно выигрывает гонку. Сегодняшняя энергия может заставить вас стремиться вперед, но если вы слишком рветесь вперед, вы можете споткнуться и оказаться в самом конце. Сдерживание своих импульсов и уверенность в том, что вы делаете все шаг за шагом, избавит вас от необходимости возвращаться и переделывать то, что вы изначально торопили. У вас будет гораздо больше энергии, когда вы доберетесь до финиша!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Пришло время простить себя в прошлом и укрепить себя в настоящем. Сейчас вы можете ругать себя за проблему из прошлого, в то время как та же самая ошибка, скорее всего, не будет найдена в воспоминаниях других. Даже если есть кто-то еще, кто помнит, не стоит позволять этому воспоминанию пожирать драгоценное время, которое у вас есть сейчас. Практикуйте прощение себя и обещайте, что в следующий раз вы справитесь лучше, и вы будете лучше подготовлены к своему будущему.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня вы можете добиться впечатляющих успехов в своей карьере. Нет смысла преследовать кого-то еще; любая попытка проявить агрессию может иметь обратный эффект. Тем не менее, настойчивая позиция в отношении собственных идей может быть отличным делом. Вы даже можете оказаться в конкуренции с кем-то другим! К счастью, это должен быть позитивный вид конкуренции, приводящий к улучшениям для всех. Имея веские причины за своими аргументами, вы, вероятно, будете в более выгодном положении завтра, чем вчера.

Козерог

22 декабря – 19 января

Новый друг, который в итоге станет для вас семьей, может войти в вашу жизнь в любой момент. Будьте открыты для новых людей, особенно тех, кто уже помогал вам поддерживать вас в небольших делах. Возможно, вы встречали их раньше, но забыли о них, и теперь они вернулись к вам. Взгляд на этого человека свежим взглядом может напомнить вам о его потенциале. Вы никогда не перестанете заводить друзей в этой жизни, если только сами этого не захотите, поэтому будьте готовы расширить свой круг.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня может показаться, что вы стареете в обратном направлении. Что-то из вашего прошлого, что заставляет вас чувствовать себя моложе, может вернуться, помогая осветить ту область вашей жизни, которая в последнее время была немного скучной. Даже если вам обычно приходится быть ответственным и зрелым взрослым в своей жизни, нормально позволить себе немного побездельничать и насладиться свободой, которую этот взрыв из прошлого просит вас побаловать. Иногда свежий взгляд — это все, что вам нужно!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Пусть чужой успех вдохновит вас. Возможно, вы в чем-то отстали, и теперь вы не уверены, как двигаться вперед. Сегодня вы можете обратиться к кому-то, кто вас вдохновляет, будь то знаменитость или кто-то, кого вы знаете в реальной жизни, и узнать, что они делали во времена неопределенности. Видя, как они себя чувствовали, когда были в темном месте, и сравнивая это с тем, где они сейчас, вы можете вдохновиться, чтобы проложить свой собственный путь сквозь туман.

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