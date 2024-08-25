Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн - очікується, що це станеться вже 25 серпня.

Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн, і це може статися вже 25 серпня. Проте це не призведе до додаткових відключень електроенергії в Україні. Відновлення експорту пов'язане з очікуваним профіцитом потужності в українській енергосистемі протягом денних годин, що дозволить забезпечити як внутрішні потреби, так і продаж енергії за кордон. Про це повідомили в "Укренерго".

У повідомленні зазначено, що профіцит потужності в українській енергосистемі може бути викликаний кількома факторами, зокрема:

Спад спеки, що призводить до зниження споживання електроенергії;

Вихід з планового ремонту енергоблока однієї з атомних електростанцій.

Ці фактори сприяють утворенню профіциту потужності вдень, коли активно працюють сонячні електростанції.

В "Укренерго" пояснили, що енергосистема повинна функціонувати в режимі балансу: кількість виробленої електроенергії має постійно відповідати кількості спожитої, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Існують два можливі способи для вирішення проблеми профіциту енергії:

Обмеження будівництва нових сонячних електростанцій в Україні; Відновлення експорту електроенергії в денні години.

"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – розповіли енергетики.

При цьому вони підкреслили, що експорт електроенергії здійснюватиметься лише в періоди профіциту, тобто під час активної роботи сонячних електростанцій. Водночас, у періоди пікового споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України не проводитиметься.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.