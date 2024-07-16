Внаслідок нападів російських сил значна частина енергосистеми України зазнала серйозних пошкоджень. Деяке обладнання неможливо відновити. Проте деякі енергетичні підприємства все ж проводять ремонтні роботи і вже вводяться в експлуатацію.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли кількість відключень світла зменшиться.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до 20 липня ситуація в енергосистемі покращиться. Енергетики продовжують активно виконувати ремонтні роботи, не зважаючи на усі виклики.

Окремо чиновник звернув увагу на запровадження програм для підтримки населення. Він заявив, що в Україні з'явились програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Йдеться і про сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Крім цього надаються гранти та пільгові кредити.

Нагадаємо, раніше енергетики повідомляли, що під час зими 2025 року може виникнути значне відключення електропостачання для українців. Проте складність цієї ситуації буде залежати від ряду факторів, серед яких ключовим є можливість продовження масових обстрілів росією української енергетичної інфраструктури.

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