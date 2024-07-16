В результате нападений российских сил значительная часть энергосистемы Украины получила серьезные повреждения. Некоторое оборудование невозможно восстановить. Однако некоторые энергетические предприятия все же производят ремонтные работы и уже вводятся в эксплуатацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, когда количество отключений света снизится.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что к 20 июля ситуация в энергосистеме улучшится. Энергетики продолжают активно выполнять ремонтные работы, несмотря на все вызовы.

Отдельно чиновник обратил внимание на внедрение программ по поддержке населения. Он заявил, что в Украине появились программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. Речь идет и о солнечных панелях, и ветряных мельницах, и мини-ТЭЦ. Кроме того, предоставляются гранты и льготные кредиты.

Напомним, ранее энергетики сообщали, что во время зимы 2025 может возникнуть значительное отключение электроснабжения для украинцев. Однако сложность этой ситуации будет зависеть от ряда факторов, среди которых ключевым является возможность продолжения массовых обстрелов россией украинской энергетической инфраструктуры.

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Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, ожидает должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.