Українці також споживають імпортовану електроенергію, а також струм, згенерований вітровими та сонячними станціями, що генерують теплові установки.

Стало відомо, яким буде тариф на електроенергію взимку. Йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка. Документ опублікував на своїй сторінці у Facebook парламентарій.

Так, в Україні тариф на електроенергію не змінюватимуть до 1 травня 2025-го. Таким чином, осінньо-зимовий період 2024/2025 пройде без підвищення – за кожну кВт*год потрібно сплачувати 4,32 грн.

Крім цього, також відзначається, що тариф у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину був сформований з урахуванням собівартості електроенергії, виробленої "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", яка становить 1,7 гривні лише за генерацію. Однак українці також споживають імпортовану електроенергію, а також струм, згенерований вітровими та сонячними станціями, тепловими генеруючими установками.

Тариф на електроенергію залишається на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину для тих, хто використовує електричне опалення. Однак старий тариф для таких українців буде діяти лише під час опалювального періоду.

В неопалювальний сезон такі ж українці, як і всі інші, будуть платити 4,32 гривні за кіловат-годину електроенергії. Згідно з рішенням уряду, якщо родина, що користується електричним опаленням, споживає до 2000 кіловат-годин у зимовий місяць, вони можуть платити за старим тарифом. Однак якщо споживання перевищує цей ліміт, за весь обсяг доведеться вже використовувати новий тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину.

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