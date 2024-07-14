Украинцы также потребляют импортируемую электроэнергию, а также ток, сгенерированный ветровыми и солнечными станциями, генерирующими тепловыми установками.

Стало известно, каким будет тариф на электроэнергию зимой. Речь идет в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. Документ опубликовал на своей странице в Facebook парламентарий.

Так, в Украине тариф на электроэнергию не будет менять до 1 мая 2025-го. Таким образом, осенне-зимний период 2024/2025 пройдет без повышения – за каждый кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

Кроме того, также отмечается, что тариф в размере 4,32 гривны за киловатт-час был сформирован с учетом себестоимости электроэнергии, произведенной "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", которая составляет 1,7 гривны только за генерацию. Однако украинцы также потребляют импортируемую электроэнергию, а также ток, сгенерированный ветровыми и солнечными станциями, генерирующими тепловыми установками.

Тариф на электроэнергию остается на уровне 2,64 гривны за киловатт-час для тех, кто использует электрическое отопление. Однако старый тариф для таких украинцев будет действовать только в период отопления.

В неотапливаемый сезон такие же украинцы, как и все остальные, будут платить 4,32 гривны за киловатт-час электроэнергии. Согласно решению правительства, если семья, пользующаяся электрическим отоплением, потребляет до 2000 киловатт-часов в зимний месяц, они могут платить по старому тарифу. Однако если потребление превышает этот лимит, за весь объем придется использовать новый тариф – 4,32 гривны за киловатт-час.

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