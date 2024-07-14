Міністр енергетики повідомив україням, коли чекати нового підвищення тарифів на електроенергію для населе

Цього року тариф на електроенергію вже зріс, і ціна для населення майже подвоїлася. Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, коли слід очікувати наступного підвищення.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка.

До завершення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тарифи на електроенергію для побутових споживачів переглядатися не будуть.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постанови №632 затверджена до 30 квітня 2025 року. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", – йдеться у документі.

Проте, підвищення тарифів є необхідним заходом. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергетичної системи. Щоб відновити енергетичну систему – потрібне фінансування. Одним зі способів отримання цих коштів є підвищення тарифів.

Варто також нагадати, що з початку червня 2024 року для всіх мешканців країни встановили однакову фіксовану ціну на електроенергію у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

Також в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії зростає внаслідок спеки. Це призводить до необхідності застосування до чотирьох черг відключень у певні години.

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