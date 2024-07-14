В этом году тариф на электроэнергию уже возрос, и цена населения почти удвоилась. Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, когда следует ожидать дальнейшего повышения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

До завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будут.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30 апреля 2025 года. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в документе.

Однако повышение тарифов является необходимой мерой. В частности рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергетической системы. Чтобы восстановить энергетическую систему, нужно финансирование. Одним из способов получения этих средств является повышение тарифов.

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Следует также напомнить, что с начала июня 2024 года для всех жителей страны установили одинаковую фиксированную цену на электроэнергию в размере 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии растет в результате жары. Это приводит к необходимости применения четырех очередей отключений в определенные часы.

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