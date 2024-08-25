Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны – ожидается, что это произойдет уже 25 августа.

Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны, и это может произойти уже 25 августа. Однако это не приведет к дополнительным отключениям электроэнергии в Украине. Возобновление экспорта связано с ожидаемым профицитом мощности в украинской энергосистеме в течение дневных часов, что позволит обеспечить как внутренние потребности, так и продажу энергии за границу. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В сообщении говорится, что профицит мощности в украинской энергосистеме может быть вызван несколькими факторами, в частности:

Убыль жары, что приводит к снижению потребления электроэнергии;

Выход из планового ремонта энергоблока одной из атомных электростанций.

Эти факторы способствуют образованию профицита мощности днем, когда активно работают солнечные электростанции.

В "Укрэнерго" объяснили, что энергосистема должна функционировать в режиме баланса: количество производимой электроэнергии должно постоянно соответствовать количеству потребленного, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Существуют два возможных способа решения проблемы профицита энергии:

ограничение строительства новых солнечных электростанций в Украине; Возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", – рассказали энергетики.

При этом они подчеркнули, что экспорт электроэнергии будет производиться только в периоды профицита, то есть во время активной работы солнечных электростанций. В то же время, в периоды пикового потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины не будет производиться.

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