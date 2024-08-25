Державна фінансова установа "ПриватБанк" допустила несанкціоноване списання коштів з рахунку клієнта. В результаті шахрайських дій в інтернеті він втратив 67 доларів (приблизно 2,78 тисячі гривень). Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанк" поділився своєю історією викрадення коштів в інтернеті. Він розповів, що помітив несанкціоноване списання не відразу, але після цього звернувся до служби підтримки.

Клієнт "ПриватБанк" також звернувся до кіберполіції для повернення списаних коштів, надаючи докази у районному відділку. Виявилось, що подані заявки на повернення вже оброблялись, тому процес повернення коштів не затягнувся.

Він розповів, що мало не втратив гроші через популярну соцмережу і пояснив, як сталося протиправне списання. Клієнт "ПриватБанк" вважає, що банк повинен зупиняти подібні спроби реєстрації реквізитів картки і блокувати картку після трьох невірних CVV2-кодів. Однак така функція у банку відсутня.

"Отримав три перекази від банку на точні суми вкрадених цукербергівською системою METAPAY коштів. З цією паскудною системою велика проблема — банки її сприймають як солідний глобальний сервіс на кшалт Нетфлікс і платежі здійснюють без 2-х факторної ідентифікації. Звичайно, я допустився помилки: почав використовувати картку не тільки як платіжну під конкретну покупку на Алі, іХерб тощо, а дещо накопичив на ній і не поставив ліміт 1бакс чи зовсім відключив інтернет-оплату...", — додав клієнт.

У "ПриватБанк" пояснили, що для здійснення онлайн-платежів необхідно мати дані картки, такі як CVV код, термін дії та номер картки. Шахраї могли отримати цю інформацію не тільки через необережність, але й за допомогою більш складних методів, таких як камери спостереження на касах магазинів, недобросовісні охоронці чи ненадійні веб-сайти.

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