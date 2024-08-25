Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" допустило несанкционированное списание средств со счета клиента. В результате мошеннических действий в интернете он потерял 67 долларов (примерно 2,78 тысяч гривен). Об этом сообщается на портале "Минфин".

Клиент "ПриватБанка" поделился своей историей похищения средств в интернете. Он рассказал, что заметил несанкционированное списание не сразу, но после этого обратился в службу поддержки.

Клиент "ПриватБанк" также обратился в киберполицию для возврата списанных средств, предоставляя доказательства в районном отделении. Оказалось, что поданные заявки на возврат уже обрабатывались, поэтому процесс возврата не затянулся.

Он рассказал, что чуть не потерял деньги из-за популярной соцсети и объяснил, как произошло противоправное списание. Клиент "ПриватБанк" считает, что банк должен останавливать подобные попытки регистрации реквизитов карты и блокировать карту после трех неверных CVV2-кодов. Однако такая функция у банка отсутствует.

"Получил три перевода от банка на точные суммы украденных конфетской системой METAPAY средств. С этой скверной системой большая проблема — банки ее воспринимают как солидный глобальный сервис по типу Нетфликс и платежи осуществляют без 2-х факторной идентификации. Конечно, я допустил ошибку. карточку не только как платежную под конкретную покупку на Али, иХерб и т.д., а кое-что накопил на ней и не поставил лимит 1бакс или совсем отключил интернет-оплату...", - добавил клиент.

В "ПриватБанке" объяснили, что для осуществления онлайн-платежей необходимо иметь данные карты, такие как CVV код, срок действия и номер карты. Мошенники могли получить эту информацию не только по неосторожности, но и с помощью более сложных методов, таких как камеры наблюдения на кассах магазинов, недобросовестные охранники или ненадежные веб-сайты.

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