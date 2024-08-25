Завдяки календарю магнітних бур у серпні можна дізнатися найнебезпечніши дні для метеочутливих людей.

Прогноз магнітних бур на 25 серпня 2024 року розмістив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Про це стало відомо на сайті Space Weather Prediction Center.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її вплив на людей і техніку.

25-27 серпня 2024 — сильна магнітна буря, К-індекс 5.

Сильна магнітна буря очікується 28 серпня 2024 — помірна буря, К-індекс 4.

В дні магнітних бур спеціалісти радять уникати надмірних фізичних навантажень, не вживати алкоголь, не переїдати і відмовитись від паління.

Тим, хто сраждає на хронічні захворювання необхідно слідкувати за своїм станом і приймати ліки, призначені лікарем. Таким чином принаймі вдасться уникнути загострення.

У дні магнітних бур необхідно намагатися уникати стресу.

Під час магнітних бур люди найчастіше скаржаться на головний біль, слабкість і сильну втому, запаморочення, біль у суглобах та м’язах тощо.

Для того, щоб перенести магнітні бурі якнайлегше людям, що мають хронічні завхорювання, необхідно перевірити домашню аптечку на наявність всих необхідних ліків.

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