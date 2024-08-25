Благодаря календарю магнитных бурь в августе можно узнать самые опасные дни для метеочувствительных людей.

Прогноз магнитных бурь на 25 августа 2024 г. разместил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Об этом стало известно на сайте Space Weather Prediction Center.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей и технику.

25-27 августа 2024 года - сильная магнитная буря, К-индекс 5.

Сильная магнитная буря ожидается 28 августа 2024 года — умеренная буря, К-индекс 4.

В дни магнитных бурь специалисты советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не переедать и отказаться от курения.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями необходимо следить за своим состоянием и принимать лекарства, назначенные врачом. Таким образом, по крайней мере, удастся избежать обострения.

В дни магнитных бурь необходимо стараться избегать стресса.

Во время магнитных бурь люди чаще всего жалуются на головную боль, слабость и сильную усталость, головокружение, боли в суставах и мышцах и т.д.

Для того чтобы перенести магнитные бури легче всего людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проверить домашнюю аптечку на наличие всех необходимых лекарств.

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