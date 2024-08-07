Землю накрила сильна магнітна буря та її вплив могли відчути на собі багато людей, особливо ті, чий організм реагує на метеозміни.

Магнітні бурі в серпні 2024 заявили про себе у перших же числах останнього місяця літа. Стовпчики, за якими можна дізнатися силу магнітної бурі, почервоніли одразу на 4 дні.

Як відомо, інтенсивність магнітної бурі вимірюється за допомогою індексу геомагнітної активності, відомого як індекс K. Цей індекс варіюється від 0 до 9 і відображає ступінь збурення магнітного поля Землі.

Магнітні бурі в серпні.

У перших же числах серпня магнітні бурі були червоного рівня і досягли 6 балів. Під час таких магнітних бур багато людей можуть відчувати виснаження, перепади настрою, проблеми зі сном.

Також серед симптомів під час магнітних бур:

- емоційне та розумове напруження

- запаморочення і головний біль;

- судинні порушення, наприклад, збільшення в'язкості крові;

- підвищення кров'яного тиску і прискорений пульс

- безсоння

Коли магнітні бурі в серпні 2024

Магнітні бурі ще вируватимуть у серпні, але, як прогнозується, їхня потужність буде меншою.

Так, наступна магнітна буря прогнозується в середині місяця - з 13 по 16 серпня. Її сила буде слабкою.

Магнітні бурі в серпні.

Короткочасне зростання сонячної активності також очікується 22 і 23 серпня.

А от наприкінці серпня магнітні бурі можуть стати причиною головного болю в прямому сенсі. Активність Сонця 25 і 26 серпня буде дуже високою.

Підкреслимо, що цей прогноз магнітних бур на серпень 2024 не є остаточним і може змінюватися.

Останні новини України:

"Нафтогаз" попередив всіх споживачів про великий збій: введено екстрені зміни.

Чому більше не вимикють світло і що буде далі: в "ДТЕК" зізналися.

Ця хитрість стане справжнім порятунком у спеку: що потрібно додати у воду.