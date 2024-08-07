Магнітні бурі в серпні 2024 заявили про себе у перших же числах останнього місяця літа. Стовпчики, за якими можна дізнатися силу магнітної бурі, почервоніли одразу на 4 дні.
Як відомо, інтенсивність магнітної бурі вимірюється за допомогою індексу геомагнітної активності, відомого як індекс K. Цей індекс варіюється від 0 до 9 і відображає ступінь збурення магнітного поля Землі.
Магнітні бурі в серпні.
У перших же числах серпня магнітні бурі були червоного рівня і досягли 6 балів. Під час таких магнітних бур багато людей можуть відчувати виснаження, перепади настрою, проблеми зі сном.
Також серед симптомів під час магнітних бур:
- емоційне та розумове напруження
- запаморочення і головний біль;
- судинні порушення, наприклад, збільшення в'язкості крові;
- підвищення кров'яного тиску і прискорений пульс
- безсоння
Коли магнітні бурі в серпні 2024
Магнітні бурі ще вируватимуть у серпні, але, як прогнозується, їхня потужність буде меншою.
Так, наступна магнітна буря прогнозується в середині місяця - з 13 по 16 серпня. Її сила буде слабкою.
Магнітні бурі в серпні.
Короткочасне зростання сонячної активності також очікується 22 і 23 серпня.
А от наприкінці серпня магнітні бурі можуть стати причиною головного болю в прямому сенсі. Активність Сонця 25 і 26 серпня буде дуже високою.
Підкреслимо, що цей прогноз магнітних бур на серпень 2024 не є остаточним і може змінюватися.
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