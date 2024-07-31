Магнітна буря сьогодні, 31 липня, збільшила свою силу і перенести її метеозависимим людям стане ще складніше.

Магнітна буря сьогодні, у середу, 31 липня, залишається дуже потужною. А це означає, що навіть у людей, які не знають про факт сонячного спалаху, може спостерігатися погіршення самопочуття.

Під час сильної магнітної бурі людина може відчувати такі симптоми: підвищення артеріального тиску, зниження працездатності, головний біль, підвищення тривожності та загострення хронічних захворювань, у тому числі алергії.

Згідно з дослідженням, у період магнітних бур підвищується кількість смертей від інфаркту міокарда та інсульту.

Магнітна буря 31 липня

Оцінити вплив конкретної магнітної бурі на здоров'я людини важко, однак лікарі радять людям, які погано переносять стрибки тиску, в дні магнітних бур підстрахуватися і дотримуватися деяких простих правил. Так, гіпертонікам потрібно пити більше води і знизити вживання солі в цей період, тому що сіль затримує рідину в організмі і веде до підвищення тиску.

А гіпотонікам у дні магнітних бур радять приймати тонізуючу настойку елеутерококу або лимонника.

Магнітна буря сьогодні, 31 липня, може бути також причиною збоїв у роботі енергосистем. Як відомо, сильні магнітні бурі викликають порушення короткохвильового зв'язку та роботи навігаційних систем, а також збої напруги у промислових мережах.

Магнітна буря 31 липня вирує потужністю 7 балів. Завтра, 1 серпня, магнітна буря залишиться червоного рівня, але трохи послабить силу – до 6 балів.

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