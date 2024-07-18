Ці напої стануть справжнім порятунком під час аномальної спеки, яка охопила Україну – як їх зробити розповіла відома лікарка дієтолог.

Що пити під час спеки, щоб втамувати спрагу і допомогти організму пережити аномальну температуру – на це питання і відповіла українська лікарка дієтолог Оксана Скиталінська.

Отже, під час спеки необхідно пити все прохолодне, додавши до води трохи солі. Особливо, якщо сильний процес потовиділення.

«Чи можна гарячий чай? Так, можна, чай допомогає швидше потіти і таким чином знижувати температуру тіла. Зелений і чорний, в кожному своя користь», - розповіла лікарка щодо того, що пити під час спеки.

Що потрібно пити у спеку.

Для регідратації можна зробити найпростіший розчин – Регідрон. За словами лікарки, можна робити декілька ковтків протягом дня.

Такий електролітний розчин під час спеки також можна зробити і самому. Для цього беремо склянку апельсинового соку (він є джерелом цукру та калію), додаємо ½ чайної ложки солі, а також 1 чайну ложку питної соди.

Цей розчин розводять водою до 1 літра.

«Пити по пів – одній склянці протягом дня», - каже лікарка.

Також під час спеки необхідно пити калій та магній - під час спеки ці мікроелементи втрачаються і можна відчувати слабкість. Вживати можна у вигляді вітамінів або добавок, або ж зробивши простий відвар.

«Багато калію в овочевому відварі: просто відварили картоплю, а воду не виливаєте. Або запечена картопля (охолоджена)», - розповіла лікарка дієтолог.

Що потрібно пити у спеку.

Додамо, що для того, щоб урізноманітнити споживання рідини під час спеки, в воду можна додати лимон, шматочок огірка або краплю меду.

Також під час спеки можна пити домашній лимонад або компот, але без цукру, відвари з ромашки, м'яти, меліси, квас, але тільки домашній, не куплений в магазині.

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