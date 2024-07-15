Для того, щоб допомогти своєму організму пережити рекордну літню спеку, можна дослухатись до важливих порад лікарів. Одне з них дав відомий український лікар Євген Комаровський.
Зокрема, лікар розповів, гарячі чи холодні напої краще пити у спеку.
«Найактуальніше питання – які напої треба пити в спеку, холодні чи гарячі? Зараз усе зрозумієте, нічого складного тут немає», - запевнив Комаровський.
Які напої краще пити у спеку.
За словавми лікаря, коли людина п’є гаряче, це призводить до того, що активізуються потові залози і людину кидає в піт.
«Таким чином людина активно потіє, а піт, який випаровується, допомогає організму скинути зайве тепло. Це принциповий момент: якщо піт не випаровується, а, наприклад, вбирається в одяг або просто з вас там капає бо ви перебуваєте у воді, купаєтесь, або перебуваєте у тропічному вологому кліматі, де стовідсоткова вологість, тобто піт не може випаровуватися, у такі ситуації втратити тепло за допомогою потовиділення практично неможливо», - наголосив доктор Комаровський.
Які напої краще пити у спеку.
Тому, підкреслює лікар, якщо немає можливості поту випаровуватися, не пийте гарячі напої.
У такій ситуації спека – реальний привід бути там, де прохолодно, де кондиціонер, та пити щось смачненьке і холодне.
«Робіть правильні висновки», - наголосив Комаровський.
Зазначимо, що особливо небезпечно пити надто холодну воду у спеку людям, які мають проблеми з серцем.
Це може спровокувати серцеву аритмію та спричинити різкий спазм судин, який може стати причиною інфаркту.
Найкраще під чс спеки пити звичайну воду та напої з низьким вмістом цукру.
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