Практично вся територія України потерпатиме від сильної спеки, яка протримається ще довгий час. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що максимальна температура повітря досягатиме +30+39 градусів, а подекуди навіть +40 і більше.

"Коли настане відчутне полегшення — поки не відомо, воно не прогнозується найближчим часом, ані на цьому тижні, ані на наступному", — підкреслила Наталія. Найбільш критична ситуація буде на півдні, сході та у більшості центральних областей України, де очікується дуже висока пожежна небезпека.

Трохи прохолодніше буде у західних областях, однак це суттєво не вплине на загальну картину. Тому синоптик радить обов’язково мати запас води.

спека в місті

У Києві протягом наступного тижня температура підніметься до +31+35 градусів. Невелика хмарність та дощі очікуються в неділю, 14 липня, та в понеділок, 15 липня.

сонце, спека, погода, літо

Раніше Politeka також писала про те, що Україну чекає до 40 градусів спеки. В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на наступних кілька днів. Зазначається, що в період до 12 липня на більшій частині України встановиться спекотна погода, зокрема місцями температура підніметься вище 40 градусів. Незначне полегшення від спеки 9 липня мали принести короткочасні дощі та грози в західних і східних областях.

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