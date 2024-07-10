Найближчими днями тільки в Києві очікуються незначні дощі, а на всій іншій території України буде сильна спека.

Практично вся територія України потерпатиме від сильної спеки, яка протримається ще довгий час. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що максимальна температура повітря досягатиме +30+39 градусів, а подекуди навіть +40 і більше.

"Коли настане відчутне полегшення — поки не відомо, воно не прогнозується найближчим часом, ані на цьому тижні, ані на наступному", — підкреслила Наталія. Найбільш критична ситуація буде на півдні, сході та у більшості центральних областей України, де очікується дуже висока пожежна небезпека.

Трохи прохолодніше буде у західних областях, однак це суттєво не вплине на загальну картину. Тому синоптик радить обов’язково мати запас води.

У Києві протягом наступного тижня температура підніметься до +31+35 градусів. Невелика хмарність та дощі очікуються в неділю, 14 липня, та в понеділок, 15 липня.

Раніше Politeka також писала про те, що Україну чекає до 40 градусів спеки. В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на наступних кілька днів. Зазначається, що в період до 12 липня на більшій частині України встановиться спекотна погода, зокрема місцями температура підніметься вище 40 градусів. Незначне полегшення від спеки 9 липня мали принести короткочасні дощі та грози в західних і східних областях.

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