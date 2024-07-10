Практично вся територія України потерпатиме від сильної спеки, яка протримається ще довгий час. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що максимальна температура повітря досягатиме +30+39 градусів, а подекуди навіть +40 і більше.
"Коли настане відчутне полегшення — поки не відомо, воно не прогнозується найближчим часом, ані на цьому тижні, ані на наступному", — підкреслила Наталія. Найбільш критична ситуація буде на півдні, сході та у більшості центральних областей України, де очікується дуже висока пожежна небезпека.
Трохи прохолодніше буде у західних областях, однак це суттєво не вплине на загальну картину. Тому синоптик радить обов’язково мати запас води.
У Києві протягом наступного тижня температура підніметься до +31+35 градусів. Невелика хмарність та дощі очікуються в неділю, 14 липня, та в понеділок, 15 липня.
Раніше Politeka також писала про те, що Україну чекає до 40 градусів спеки. В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на наступних кілька днів. Зазначається, що в період до 12 липня на більшій частині України встановиться спекотна погода, зокрема місцями температура підніметься вище 40 градусів. Незначне полегшення від спеки 9 липня мали принести короткочасні дощі та грози в західних і східних областях.
Останні новини України:
Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів
Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав
"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову