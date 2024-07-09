В Укргідрометцентрі розповіли прогноз погоди для України з 9 по 12 липня.

В найближчі дні в Україні очікується значне підвищення температури та переважно суха погода, інформують в Укргідрометцентрі.

В період з 9 по 12 липня на більшій частині України встановиться спекотна погода, зокрема місцями температура підніметься вище 40 градусів. Незначне полегшення від спеки 9 липня можуть принести короткочасні дощі та грози в західних і східних областях. Крім того, завтра можливі невеликі опади у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму. На решті території опади не очікуються.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, з 9 по 11 липня в південних, східних областях, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській температура вдень може досягати 35-38 градусів, а вночі - 20-25 градусів.

10-11 липня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині очікується надзвичайна спека, з температурою до 40 градусів.

На решті території вночі температура коливатиметься від 15 до 22 градусів, вдень 9 липня очікується 26-33 градуси, а в середу та четвер 30-34 градуси. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Чернівецькій областях місцями прогнозується температура 35-37 градусів.

Переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. У п'ятницю, 12 липня, спека посилиться. В південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій і Черкаській областях вночі температура складе 20-26 градусів, а вдень буде сильна спека до 35-39 градусів. У Миколаївській і Херсонській областях подекуди очікується надзвичайна спека до 40 градусів.

На решті території вночі очікується від 17 до 23 градусів, вдень температура підніметься до 30-34 градусів. У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській і Чернівецькій областях місцями сильна спека до 35-36 градусів.

Синоптики також попереджають, що протягом цього тижня майже на всій території України буде оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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