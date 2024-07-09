В Укргидрометцентре рассказали прогноз погоды для Украины с 9 по 12 июля.

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное повышение температуры и преимущественно сухая погода, передают в Укргидрометцентре .

В период с 9 по 12 июля на большей части Украины установится жаркая погода, в частности, местами температура поднимется выше 40 градусов. Незначительное облегчение от жары 9 июля может принести кратковременные дожди и грозы в западных и восточных областях. Кроме того, завтра возможны небольшие осадки в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории осадки не ожидаются.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, с 9 по 11 июля в южных, восточных областях, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской температурах днем ​​может достигать 35-38 градусов, а ночью - 20-25 градусов.

10-11 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается чрезвычайная жара, с температурой до 40 градусов.

На остальной территории ночью температура будет колебаться от 15 до 22 градусов, днем ​​9 июля ожидается 26-33 градуса, а в среду и четверг 30-34 градуса. В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами прогнозируется температура 35-37 градусов.

Преобладает северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В пятницу, 12 июля, жара усилится. В южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью температура составит 20-26 градусов, а днем ​​сильная жара до 35-39 градусов. В Николаевской и Херсонской областях ожидается чрезвычайная жара до 40 градусов.

На остальной территории ночью ожидается от 17 до 23 градусов, днем ​​температура поднимется до 30-34 градусов. В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской и Черновицкой областях местами сильная жара до 35-36 градусов.

Синоптики также предупреждают, что на этой неделе почти на всей территории Украины будет объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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