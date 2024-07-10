В ближайшие дни только в Киеве ожидаются небольшие дожди, а на всей территории Украины будет сильная жара.

Практически вся территория Украины будет страдать от сильной жары, которая продлится еще долгое время. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко . Она отметила, что максимальная температура воздуха будет достигать +30+39 градусов, а иногда даже +40 и более.

"Когда наступит ощутимое облегчение — пока неизвестно, оно не прогнозируется в ближайшее время, ни на этой неделе, ни на следующей", — подчеркнула Наталья. Наиболее критическая ситуация будет на юге, востоке и большинстве центральных областей Украины, где ожидается очень высокая пожарная опасность.

Несколько прохладнее будет в западных областях, однако это существенно не повлияет на общую картину. Потому синоптик советует обязательно иметь запас воды.

В Киеве на следующей неделе температура поднимется до +31+35 градусов. Небольшая облачность и дожди ожидаются в воскресенье, 14 июля, и в понедельник, 15 июля.

Ранее Politeka также писала о том, что Украина ждет до 40 градусов жары. В Укргидрометцентре рассказали о погоде на следующие несколько дней. Отмечается, что в период до 12 июля на большей части Украины установится жаркая погода, в частности, местами температура поднимется выше 40 градусов. Незначительное облегчение от жары 9 июля должно было принести кратковременные дожди и грозы в западных и восточных областях.

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