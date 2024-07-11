Наталка Діденко, відома українська синоптик, попередила про надзвичайну спеку, яка очікується завтра в Україні. У четвер, 11 липня, в центральних, південних та східних областях країни термометри піднімуться до рекордних +40 °C. Інформацію про це вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, температура повітря в цих регіонах буде коливатися від +33 до +39 °C, а місцями може сягати навіть +40 °C. Навіть вночі очікується спекотно — температура буде триматися в межах +20...+25 °C. Прогнозують переважно суху погоду.

Сьогодні увечері у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози, особливо на північному сході та в центрі країни. Проте ці осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху погоду, яку очікується завтра.

У Києві сьогодні увечері можуть пройти дощі з грозами, а завтра очікується суха та спекотна погода з температурою повітря від +32 до +34 °C.

Раніше Politeka також писала про те, що деяким українцям не будуть відключати електроенергію через борги за комуналку. Якщо не виконувати сплату за використану електроенергію, споживача можуть відключити від загальної електричної мережі. Проте це правило не застосовується до певних категорій громадян. Про це повідомили у прес-службі ФПУ.