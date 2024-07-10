Якщо не виконувати сплату за використану електроенергію, споживача можуть відключити від загальної електричної мережі. Проте це правило не застосовується до певних категорій громадян. Про це повідомили у прес-службі ФПУ.

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Уряд прийняв рішення, згідно з яким взимку не будуть відключати електроенергію вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим особам. Для підтримки цих громадян у вчасному сплаті комунальних послуг уряд затвердив ряд заходів.

Наприклад, особи з вразливих категорій обслуговуються без черги і мають пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, цим громадянам надається право на безкоштовний, оперативний і якісний ремонт комунікацій.

Згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать:

  • сім'ї, які мають більш як троє прийомних дітей;
  • утримувачі дитячих будинків сімейного типу;
  • жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів;
  • багатодітні сімʼї;
  • особи з інвалідністю І або ІІ групи;
  • люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або особами, що отримали каліцтво у дитинстві.

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Варто відзначити також, що щоб полегшити процес виплат, особи з вразливих категорій можуть укласти угоду щодо перегляду умов погашення заборгованості. При цьому, пеня за прострочення нараховуватися не буде.

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