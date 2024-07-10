Існують певні категорії громадян, які не підпадають під це правило і не будуть відключені від електроенергії через борги.

Якщо не виконувати сплату за використану електроенергію, споживача можуть відключити від загальної електричної мережі. Проте це правило не застосовується до певних категорій громадян. Про це повідомили у прес-службі ФПУ.

Уряд прийняв рішення, згідно з яким взимку не будуть відключати електроенергію вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим особам. Для підтримки цих громадян у вчасному сплаті комунальних послуг уряд затвердив ряд заходів.

Наприклад, особи з вразливих категорій обслуговуються без черги і мають пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, цим громадянам надається право на безкоштовний, оперативний і якісний ремонт комунікацій.

Згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать:

сім'ї, які мають більш як троє прийомних дітей;

утримувачі дитячих будинків сімейного типу;

жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів;

багатодітні сімʼї;

особи з інвалідністю І або ІІ групи;

люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або особами, що отримали каліцтво у дитинстві.

Варто відзначити також, що щоб полегшити процес виплат, особи з вразливих категорій можуть укласти угоду щодо перегляду умов погашення заборгованості. При цьому, пеня за прострочення нараховуватися не буде.

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