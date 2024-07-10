Если не платить за использованную электроэнергию, потребителя могут отключить от общей электрической сети. Однако это правило не применяется к определенным категориям граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ФПУ.
Правительство приняло решение, согласно которому зимой не будут отключать электроэнергию уязвимым категориям населения, в частности, малообеспеченным лицам. Для поддержки этих граждан в своевременной оплате коммунальных услуг правительство утвердило ряд мер.
К примеру, лица из уязвимых категорий обслуживаются без очереди и имеют приоритет в возобновлении поставок после отключений. Кроме того, этим гражданам предоставляется право бесплатного, оперативного и качественного ремонта коммуникаций.
Согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся:
- семьи, имеющие более трех приемных детей;
- держатели детских домов семейного типа;
- жители квартир, среди которых есть лицо, зависимое от электрических медицинских приборов;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью I или II группы;
- люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или лицами, получившими увечье в детстве.
Стоит отметить также, что для облегчения процесса выплат лица из уязвимых категорий могут заключить соглашение о пересмотре условий погашения задолженности. При этом пеня за просрочку начисляться не будет.
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