Есть определенные категории людей, которые не подпадают под это правило и не будут отключены от электроэнергии из-за долгов.

Если не платить за использованную электроэнергию, потребителя могут отключить от общей электрической сети. Однако это правило не применяется к определенным категориям граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ФПУ.

Правительство приняло решение, согласно которому зимой не будут отключать электроэнергию уязвимым категориям населения, в частности, малообеспеченным лицам. Для поддержки этих граждан в своевременной оплате коммунальных услуг правительство утвердило ряд мер.

К примеру, лица из уязвимых категорий обслуживаются без очереди и имеют приоритет в возобновлении поставок после отключений. Кроме того, этим гражданам предоставляется право бесплатного, оперативного и качественного ремонта коммуникаций.

Согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся:

семьи, имеющие более трех приемных детей;

держатели детских домов семейного типа;

жители квартир, среди которых есть лицо, зависимое от электрических медицинских приборов;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I или II группы;

люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или лицами, получившими увечье в детстве.

Стоит отметить также, что для облегчения процесса выплат лица из уязвимых категорий могут заключить соглашение о пересмотре условий погашения задолженности. При этом пеня за просрочку начисляться не будет.

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