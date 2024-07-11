Наталья Диденко , известная украинская синоптик, предупредила о чрезвычайной жаре, которая ожидается завтра в Украине. В четверг, 11 июля, в центральных, южных и восточных областях страны термометры поднимутся до рекордных +40 °C. Информацию об этом она обнародовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в этих регионах будет колебаться от +33 до +39 °C, а местами может достигать даже +40 °C. Даже ночью ожидается жарко – температура будет держаться в пределах +20…+25 °C. Прогнозируют преимущественно сухую погоду.

Сегодня в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы, особенно на северо-востоке и в центре страны. Однако эти ячейки мало повлияют на общую жаркую сухую погоду, которую ожидается завтра.

В Киеве сегодня вечером пройдут дожди с грозами, а завтра ожидается сухая и жаркая погода с температурой воздуха от +32 до +34 °C.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторым украинцам не будут отключать электроэнергию из-за долгов за коммуналку. Если не платить за использованную электроэнергию, потребителя могут отключить от общей электрической сети. Однако это правило не применяется к определенным категориям граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ФПУ.