Известный украинский врач Евгений Комаровский ответил на актуальный вопрос, какие напитки нужно пить в жару – холодные или горячие.

Чтобы помочь своему организму пережить рекордную летнюю жару , можно прислушаться к важным советам врачей. Один из них дал известный украинский врач Евгений Комаровский.

В частности, врач рассказал, горячие или холодные напитки лучше пить в жару.

«Самый актуальный вопрос – какие напитки нужно пить в жару, холодные или горячие? Сейчас все поймете, ничего сложного здесь нет», – заверил Комаровский.

Какие напитки лучше пить в жару.

По словам врача, когда человек пьет горячо, это приводит к тому, что активизируются потовые железы и человека бросает в пот.

«Таким образом человек активно потеет, а испаряющийся пот помогает организму сбросить лишнее тепло. Это принципиальный момент: если пот не испаряется, а, например, наряжается в одежду или просто из вас там капает, потому что вы находитесь в воде, купаетесь, или находитесь в тропическом влажном климате, где стопроцентная влажность, то есть пот не может испаряться, в таких ситуациях потерять тепло с помощью потоотделения практически невозможно», - подчеркнул доктор Комаровский.

Какие напитки лучше пить в жару.

Поэтому, подчеркивает врач, если нет возможности пота улетучиваться, не пейте горячие напитки.

В такой ситуации жара – реальный повод быть там, где прохладно, где кондиционер, и пить что-нибудь вкусненькое и холодное.

«Делайте правильные выводы», – подчеркнул Комаровский.

Отметим, что особенно опасно пить слишком холодную воду в жару людям, имеющим проблемы с сердцем.

Это может спровоцировать сердечную аритмию и вызвать резкий спазм сосудов, который может стать причиной инфаркта.

Лучше всего во время жары пить обычную воду и напитки с низким содержанием сахара.

Последние новости Украины:

До 60 градусов тепла: дк в Украине будет царить аномальная жара.

Аномальная жара в Украине: в каких областях будет труднее всего.

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике: простые и эффективные методы.