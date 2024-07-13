Українцям розповіли, за яких умов температура в країні може сягнути позначки 60 градусів та чи чекати похолодання найближчим часом.

Липень в Україні може встановити нові рекорди спеки. До кінця другої декади місяця значного зниження температури не передбачається — зміни в погоді розпочнуться лише з 20 липня.

Про це попередив синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. В інтерв’ю на Meteoprog.com він повідомив, що в окремі дні на сході та півдні України температура вже перевищувала 40 градусів за Цельсієм, причому це вимірювання в тіні на висоті 2 метри від землі.

"При прямому сонячному опроміненні і в умовах міської забудови температура може досягати понад 50–60 градусів", – зазначив синоптик.

За даними на 11 липня, прохолода не очікується найближчим часом. З 15 по 19 липня спека посилиться і розповсюдиться на північні та частково західні регіони. У цей період максимальні денні температури сягатимуть 33–38 градусів, а в південних і центральних областях місцями можуть досягати 40–42 градусів. Середньодобова температура може перевищити 30 градусів, що на 6–11 градусів вище за норму. Кібальчич пояснив, що це викликано новою порцією африканського повітря на фоні висотного субтропічного гребеня, а також місцевими факторами, такими як низька вологість повітря та малохмарне небо.

Нагадаємо, що абсолютний температурний рекорд для України становить 42 градуси в Луганську в серпні 2010 року. "В найближчий тиждень існують всі шанси на повторення або навіть перевищення цього рекорду", – зазначив експерт.

Що стосується похолодання, то спека почне спадати з 20 липня. Спочатку вона відступить з західних і північних областей, а потім протягом третьої декади місяця поступово залишить територію України.

"Завдяки змінам в атмосферних процесах і відновленню так званого 'західного перенесення' повітряних мас, в Україну почне надходити прохолодніше повітря з центральної та північно-західної Європи", – розповів Кібальчич.

У зазначений період середньодобова температура наблизиться до норми, а разом з похолоданням очікуються дощі, які можуть поліпшити ситуацію з посухою і знизити ризик пожеж.

Синоптик також застеріг, що через глобальне потепління періоди тривалої спеки в майбутньому можуть ставати частішими через збільшення континентальності клімату в Східній Європі.

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