Украинцам рассказали, при каких условиях температура в стране может достичь отметки 60 градусов и ждать ли похолодания в ближайшее время.

Июль в Украине может установить новые рекорды жары. До конца второй декады месяца значительное снижение температуры не предполагается — изменения в погоде начнутся только с 20 июля.

Об этом предупредил синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич. В интервью на Meteoprog.com он сообщил, что в отдельные дни на востоке и юге Украины температура уже превышала 40 градусов Цельсия, причем это измерение в тени на высоте 2 метра от земли.

"При прямом солнечном облучении и в условиях городской застройки температура может достигать более 50-60 градусов", – отметил синоптик.

По данным на 11 июля, прохлада не ожидается в ближайшее время. С 15 по 19 июля жара усилится и распространится на северные и частично западные регионы. В этот период максимальные дневные температуры будут достигать 33-38 градусов, а в южных и центральных областях местами могут достигать 40-42 градусов. Среднесуточная температура может превысить 30 градусов, что на 6–11 градусов выше нормы. Кибальчич объяснил, что это вызвано новой порцией африканского воздуха на фоне высотного субтропического гребня, а также местными факторами, такими как низкая влажность и малооблачное небо.

Напомним, что абсолютный температурный рекорд для Украины составляет 42 градуса в Луганске в августе 2010 года. "В ближайшую неделю существуют все шансы на повторение или даже превышение этого рекорда", – отметил эксперт.

Что касается похолодания, то жара начнет спадать с 20 июля. Сначала он отступит из западных и северных областей, а затем в течение третьей декады месяца постепенно покинет территорию Украины.

"Благодаря изменениям в атмосферных процессах и восстановлению так называемого 'западного переноса' воздушных масс, в Украину начнет поступать более холодный воздух из центральной и северо-западной Европы", - рассказал Кибальчич.

В указанный период среднесуточная температура приблизится к норме, а вместе с похолоданием ожидаются дожди, которые могут улучшить ситуацию с засухой и снизить риск пожаров.

Синоптик также предостерег, что из-за глобального потепления периоды длительной жары в будущем могут участиться из-за увеличения континентальности климата в Восточной Европе.

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