Через аномальну спеку пережити масштабні відключення електроенергії стало ще складніше – в «ДТЕК» відреагували на нові багаточисельні скарги.

Зокрема, люди скаржаться на адресу «ДТЕК», що не можна працювати – електроенергії стало ще менше. В холодильниках псуються продукти, не витримує навіть техніка.

«Та майте хоч краплину людяності - дайте хоча б відкрити холодильник, дайте хоч 1 задачу, ще тисяч що вже накопились, по роботі виконати... Світла сьогодні ще не бачив. В ночі навіть попрацювати не даєте..»,

«У нас не було світла всю ніч, і ось вже пів дня, і пишуть до 16:00 не буде , а з 18:00 знов вимкнуть і вже до завтра. Таке відчуття , що з нас просто знущаються. Передивіться, будь ласка, розподіл постачання електроенергії!»,

«Працювати взагалі не дають - вночи на 7 годин, зара знов на 7, потім дадуть 2 години й знов відключать до кінця дня...»,

«По графіку повинні включити о 10-- 00. В мене згорів бойлер. Замовила новий, привезли, а як його без світла перевірити?», - пишуть українці на сторінці «ДТЕК Київські електромережі».

В «ДТЕК» відреагували на страждання українців, запевнивши, що енергетикам не подобається виключати світло, але така ситуація є змушеною, щоб зберегти енергосистему.

Також в «ДТЕК» наголосили, що відключення електроенергії відбуваються в межах графіків та з огляду на ситуацію в енергосистемі, а також надані ліміти для міста.

Раніше в «Укренерго» нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Якщо ж застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

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