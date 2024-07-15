На тлі аномальної спеки вимкнення електроенергії стало ще більш болючим і проблемним питанням. Люди, зокрема, на адресу ДТЕК скаржаться, що у їхніх холодильниках дуже швидко псуються продукти – їжу, куплену на важко зароблені гроші, доводиться викидати.

«40 градусів, спека, харчі псуются, хто відповість за це знущання?»,

«Виключили електроенергію в 9.53, включили 10.05 і 10.11 знову виключили (м.Київ, вул.Райдужна). Будете готові нести відповідальність за виведення з ладу техніки? Чи ви готові тільки по вказівкам знущатися з народу?»,

"Не можна так робити, щоб у правого берега було світло за рахунок лівого берега, по 6 годин вимикаєте, тоді як на правому значно меньше", - пишуть українці на офіційній сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

В «ДТЕК» запевнили, що всі групи вимикаються почергово при застосуванні обмежень.

«Кількість одночасно вимкнених груп і того чи буде задіяна світло-сіра зона, залежить від поточної ситуації в енергосистемі. А ще на це впливає частина доби (ранок, день, вечір та ніч)», - повідомили в «ДТЕК».

Також в ДТЕК наголосили, що день від дня може відрізнятись, але у загальному підсумку всі групи мають однакову кількість погодинних відключень на тиждень.

Крім того, «ДТЕК» уточнили, що стабілізаційні відключення виконуються у всіх групах. Однак протягом дня є певні проміжки часу, коли є можливість застосувати графік лише у одній групі для збереження енергосистеми, коли в інший час, враховуючи збільшення дефіциту у години-пік, у стабілізаційних відключеннях приймають участь більше груп з врахуванням світло-сірої зони.

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