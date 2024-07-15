На фоне аномальной жары отключение электроэнергии стало еще более болезненным и проблемным вопросом. Люди, в частности, в адрес ДТЭК, жалуются, что в их холодильниках очень быстро портятся продукты – еду, купленную на тяжело заработанные деньги, приходится выбрасывать.

«40 градусов, жара, продукты портятся, кто ответит за это издевательство?»,

«Выключили электроэнергию в 9.53, включили 10.05 и 10.11 снова выключили (г.Киев, ул.Радужная). Будете готовы нести ответственность за выведение из строя техники? Или вы готовы только по указаниям издеваться над народом?»,

"Нельзя так делать, чтобы у правого берега был свет за счет левого берега, по 6 часов выключаете, тогда как на правом значительно меньше" , - пишут украинцы на официальной странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

В ДТЭК заверили, что все группы отключаются поочередно при применении ограничений.

«Количество одновременно выключенных групп и будет ли задействована светло-серая зона, зависит от текущей ситуации в энергосистеме. А еще на это влияет часть суток (утро, день, вечер и ночь)», - сообщили в ДТЭК.

Также в ДТЭК отметили, что день ото дня может отличаться, но в общем итоге все группы имеют одинаковое количество почасовых отключений в неделю.

Кроме того, ДТЭК уточнили, что стабилизационные отключения выполняются во всех группах. Однако в течение дня есть определенные промежутки времени, когда есть возможность применить график только в одной группе для сохранения энергосистемы, когда в другое время, учитывая увеличение дефицита в час пик, в стабилизационных отключениях принимают участие больше групп с учетом светло-серой зоны.

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