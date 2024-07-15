Для абонентів деяких тарифів «Київстар» з 18 липня почнуть діяти чергові зміни – в компанії розповіли, що і для кого буде по-іншому.

В тарифах «Київстар» почнуть діяти нові Суперсили, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби «Київстар».

А саме – абоненти деяких тарифів передплати зможуть підключити акційні Суперсили. Мова йде про Суперсилу Інтернет безлім, Суперсилу Дзвінки безлім і Суперсилу SMS безлім.

Зміни відбудуться з 18 липня.

Як зазначають в «Київстар», звертаючись до абонентів, можна буде перевірити чи доступні ці Суперсили для їхнього тарифу, та підключити їх без жодних доплат з 18 липня по 31 грудня у Мій Київстар.

«Акційні Суперсили діють до 28 січня 2025 року включно», - розповіли в компанії.

Також в «Київстар» наголошують на важливому нюансі. Якщо абонент вже користується Суперсилою 15 ГБ, то вона буде змінена на акційну Суперсилу Інтернет безлім, а Суперсила 300 SMS по Україні буде змінена на Суперсилу SMS безлім.

«Умови оновлених Суперсил починають діяти з наступної оплати тарифу», - уточнюють в «Київстар».

Додамо, що абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на проблеми з з мобільним зв’язком та інтернетом на тлі відключень електроенергії.

«М.Покров Дніпропетровська обл, коли вимикають світло,а його вимикають на 10 год, мобільний інтернет взагалі не працює! Чому так? Тариф зріс! Взимку, коли не було світла теж обіцяли що все зробите для людей, все те саме повторюється!..»,

«Де Інтернет?»,

«Мобільний інет не працює», - пишуть абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

В «Київстар» при цьому запевняють, що роблять все можливе, щоб абоненти залишалися на зв’язку.

«Київстар використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи. Для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо залучити в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку)», - пояснюють в «Київстар» причини, чому зникає мобільний Інтернет.

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