Мобільний оператор «Lifecell» попереджає своїх абонентів про небезпеку, яка може їм загрожувати через неуважність чи занадту довірливість.

Абоненти «Lifecell» отримують від оператора SMS із інформацією, яка може врятувати їхні особисті дані та кошти.

«Будьте пильними! Не надавайте нікому ваші одноразові паролі, реквізити банківських карток чи іншу конфіденційну інформацію», - йдеться у повідомленні.

Компанія «Lifecell» просить своїх абонентів, що якщо вони помітили підозрілу активність негайно телефонувати до контакт-центру.

А саме за номером 5433 – це безкоштовно з номерів «Lifecell».

Додамо, що в «Lifecell» також наголошують, що є прості правила для всіх, які можуть вберегти від біди.

Так, не можна залишати свої контакти незнайомцям, надвати їм комплексної персональної інформації: номер, e-mail, номери банківських карток, паспортні дані, IПН та одноразові паролі.

«Не повідомляйте незнайомцям номери телефонів своїх родичів та друзів», - закликають в «Lifecell».

Абонентів також закликають не піддаватись впливу емоцій і завжди перевіряти інформацію як про радісні звістки, так і про неприємні новини.

«Особливо якщо від вас вимагають терміново надіслати гроші чи надати свої паспортні дані», - кажуть в «Lifecell».

Крім того, необхідно критично ставитись до дзвінків «зі служби безпеки банку» та подібних.

«Завжди пам’ятайте, що ніхто не має права запитувати у вас паролі. Ніколи не повідомляйте третім особам персональні дані чи інформацію щодо мобільного трафіку (про дзвінки, інтернет-сесії, SMS, інше)», - наголошують в «Lifecell».

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