Мобільний оператор «Lifecell» відповів на численні скарги абонентів, які, зокрема, запропонували зробити знижки за тарифи.

Негаразди, з якими стикаються абоненти «Lifecell» пов’язані із масштабними відключеннями електроенергії. Дехто залишається без Інтернету, дехто повідомляє про проблеми і з мобільним зв’язком.

«Під час відключень світла звʼязок іноді є, але в основному падає дуже швидко. Ви й далі будете давати відписки в дусі «у нас лапки» чи все ж почнете встановлювати ДБЖ на своє обладнання? Взимку краще не стане ситуація, то ж питання, а за яку послугу звʼязку я плачу, якщо цього звʼязку немає більше ніж половину доби?»,

«Під час вимкнень світла м. Чернігів, вулиця Івана Мазепи не працює зв'язок і інтернет! Чому я маю платити за тариф повну вартість, якщо ви якісно не можете забезпечити послуги зв'язку і інтернету? Працювати неможливо, зв'язатися з рідними неможливо! Коли буде якісне забезпечення послуг або знижки на тарифи, якщо ви не можете якісно забезпечити?», - пишуть абоненти на офіційній сторінці «Lifecell» у Facebook.

В «Lifecell» відповіли, що складнощі в абонентів виникають зазвичай через перенавантаження мережі під час відключень електропостачання. У цей час користувачі масово переходять на мобільний інтернет.

«Це призводить до різкого зростання навантаження на мережу і швидкого розрядження акумуляторів базових станцій», - повідомили в «Lifecell».

Також в компанії підкреслили, що при довготривалих відключеннях стаціонарного живлення одночасно по всій країні важко забезпечити підключення генераторів і підвіз палива на всі без виключення локації.

Що ж до знижок на тарифи в «Lifecell» цю пропозицію поки ніяк не прокоментували.

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