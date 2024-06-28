В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали своїм абонентам важливу пораду.

Кожен хоча б одного разу, але стикався із такою проблемою, коли немає покриття мережі або з’єднання для мобільного передавання даних. Особливо актуальною ця проблема стала через масштабні відключення електроенергії.

Так, люди повідомляють про зникнення мобільного зв’язку та Інтернету. Скаржаться на проблеми і абоненти «Київстар». Люди хвилюються, що, у таких випадках, зокрема, немає навіть можливості викликати екстрені служби у разі необхідності.

«Як дозвонитися, коли людині погано і часто нема зв'язку і інтернету ви що. Київська область - часто нема обслуговування Київстар. За що платити, то ви повинні оновлювати безкоштовно пакет. Так, коли немає електроенергії - це погано, ну ви повинні налаштувати, щоб зв'язок був постійно і щоб інтернет не зникав», - звернулся до «Київстар» одна з абоненток.

В компанії повідомили, як діяти у разі, якщо телефон не бачить мережу.

«Якщо у вас в телефоні немає сигналу мережі певного оператора, ви можете обрати іншу мережу в налаштуваннях телефону, завдяки національному роумінгу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як скористатися національним роумінгом, щоб залишатися на зв’язку.

Для Android інструкція наступна: Налаштування - Мобільна мережа - Оператор – знайти та обрати доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Для iOS інструкція така: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі – знайти та обрати доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Якщо зареєструватися не вдалося, фахівці радять спробувати ще раз або вибрати наступну мережу. Для цього необхідно перезавантажити телефон та повторити.

Після підключення необхідно періодично намагатися повернутися до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Також, якщо немає мережі експерти радять вимкнути телефон, а потім знову його ввімкнути. Таким чином вимикаються всі запущені програми та звільнюється пам’ять, що іноді може автоматично вирішити проблему.

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