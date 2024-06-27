В телекомунікаційній компанії «Київстар» повідомили яка ще небезпека чатує на українців на тлі відключень електроенергії.

Мобільний оператор «Київстар» попередив своїх абонентів, а також користувачів послугами інших операторів про загрозу, яка виникла через масштабні відключення електроенергії.

В «Київстар» повідомили, що шахраї тепер створюють фейкові телеграм-боти від імені енергетичних компаній.

Для того, щоб захистити свої персональні дані користувачі мережею Інтернет повинні дотримуватись трьох простих, але дуже важливих правил.

Так, користуватися необхідно тільки офіційними джерелами та сайтами.

«Не переходьте за незнайомими посиланнями та не довіряйте стороннім ресурсам», - наголошують в «Київстар».

Крім того, українцям радять перевіряти достовірність інформації.

Додамо, що за допомогою фейкових чат-ботів енергетичної компанії шахраї викрадають облікові записи українців та крадуть гроші. Також вони поширюють дезінформацію.

Достовірну інформацію про ситуацію в енергосистемі та відключення можна отримати на ресурсах Міненерго, НЕК «Укренерго» та операторів системи розподілу (обленерго) в областях.

У свою чергу абоненти «Київстар» повідомляють, що, коли вимикають світло вони не бояться шахраїв, адже в них немає зв’язку.

«Коли відключають електрику, не страшні жодні мошенники - немає ні зв'язку, ні мобільного інтернету від Київстар... Тому, займіться краще чимось корисним - вирішите спочатку проблему зі зв'язком у Києві та області», - зазначила одна з незадоволених клієнток компанії.

В «Київстар» наголосили, що якщо в районі абонента відсутнє електропостачання або пошкоджена інфраструктура – це впливає на роботу базових станцій.

«В цих умовах Київстар забезпечує роботу критично важливої частини мережі генераторами, де їх можна встановити. Адже велика частина базових станцій розміщена на дахах житлових будівель, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе», - переконують в компанії, додавши, що на всіх базових станціях встановлені акумулятори, які забезпечують автономну роботу обладнання деякий час.

Щоб збільшити автономність обладнання, «Київстар» встановлює нові акумулятори і додаткові генератори, але для повноцінної роботи всіх послуг мережа потребує електропостачання.

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