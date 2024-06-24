В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів, чиї номери можуть заблокувати і як цього не допустити.

Абонент мобільного оператора «Київстар» зіштовхнувся з вкрай неприємною ситуацією.

Чоловік втратив не тільки свій мобільний номер, а й персональні дані.

«Як так виходить, що ви продаєте номери телефону без дозволу власника, в якого закріплений номер за акаунтом телефону, соцмережах,і особистої інформації під номером», - звернувся абонент до представників «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Чоловік також повідомив про наміри подавати до суду.

«Нові власники мого номеру дістатися до моєї особистої інформації ,а так получили доступ до моєї переписки у вайбері ,вацап, фейсбук!», - розповів абонент.

В «Київстар» підвтердили, що номер дійсно може бути анульований і переданий до нових власників.

«Кожен номер має певний термін дії. Якщо його не продовжувати, то він з часом буде анульований», - попередили в «Київстар».

В компанії також пояснили, що оскільки номер є власністю компанії, він з часом перевипускається і його дійсно можуть купити вже інші абоненти.

«На майбутнє раджу більш пильно ставитись до стану номерів якими ви користуєтесь і якщо ви їх вказуєте як контакті, то вчасно продовжувати їхній термін дії, щоб мати доступ», - порадила представниця компанії абоненту.

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