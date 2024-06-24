В компанії «Vodafone» пояснили абонентам, як можна уникнути неочікуваних і зайвих списань особистих коштів.

Так, одна з абонентов «Vodafone» поскаржилася на незросзуміле для неї зникнення грошей.

«Зробіть так щоб пакет послуг при сплаті підключався автоматично, як це працює у Київстар. Після підключення пакету, у який входить Інтернет, з чогось знімається плата за інтернет», - повідомила клієнта «Vodafone».

В компанії, реагуючи на скаргу, зазначили, що тариф підключається автоматично, якщо вчасно поповнити рахунок, тобто за день до планового оновлення.

«Плата за інтернет знімається лише у тому випадку, якщо ви користуєтесь мобільним інтернетом без активованого тарифу», - пояснили в «Vodafone».

В компанії порадили абонентам у цьому випадку вимикати передачу даних до підключення тарифу, щоб уникнути зайвих списань.

Зазначимо, що використання мобільних даних дійсно можна обмежити. Для цього слід вимкнути мобільні дані. Так, на пристрої необхідно відкрити Налаштування і вимкнути параметр «Мобільні дані» або «Стільникові дані».

Також можна переглянути актуальну інформацію про те, скільки даних використовується на телефоні. Для цього необхідно перейти в «Налаштування» - «Мережа та Інтернет» - «Інтернет» - «Використання даних оператора» - *потрібний додаток* - «Фонові дані».

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