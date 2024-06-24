В компании Vodafone объяснили абонентам, как можно избежать неожиданных и лишних списаний личных средств.

Так, один из абонентов «Vodafone» пожаловался на непонятное для нее исчезновение денег.

«Сделайте так, чтобы пакет услуг при оплате подключался автоматически, как это работает в Киевстар. После подключения пакета, в который входит Интернет, чего-то снимается плата за интернет», – сообщила клиенту Vodafone.

В компании, реагируя на жалобу, отметили, что тариф подключается автоматически, если своевременно пополнить счет, то есть за день до планового обновления.

«Плата за интернет снимается только в том случае, если вы пользуетесь мобильным интернетом без активированного тарифа», – пояснили в Vodafone.

В компании посоветовали абонентам в этом случае выключать передачу данных до подключения тарифа во избежание лишних списаний.

Отметим, что использование мобильных данных действительно можно ограничить. Для этого следует отключить мобильные данные. Так, на устройстве необходимо открыть Настройки и отключить параметры «Мобильные данные» или «Сотовые данные».

Также можно просмотреть актуальную информацию о том, сколько данных используется на телефоне. Для этого необходимо перейти в «Настройки» – «Сеть и Интернет» – «Интернет» – «Использование данных оператора» – *нужное приложение* – «Фоновые данные».

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